小心受騙！監理機關不會寄發通行費繳納通知單或簡訊

交通部公路局表示，最近有民眾收到屬名監理站ETC的簡訊及電子郵件，通知民眾通行費及停車費未繳納資訊。經查該繳費網址或要求下載之App網址連結為詐騙網站，請民眾勿點選或操作不明網址，以避免個資外洩或權益受損。

公路局提醒，監理機關不會寄發國道通行費及停車費繳納通知單或簡訊，國道通行費繳費事宜，是由高速公路局委託之遠通電收公司寄發，如有疑義可洽遠通電收公司客服專線02-77161998確認或使用遠通網站入口登入操作；另停車費繳費為各縣市權責，可洽詢各縣市停車管理單位。

公路局強調，國道通行費及停車費都不是公路監理機關業務，各監理站也就不會有發送繳納通知單或簡訊。詐騙集團不斷頻繁更新詐騙手法，以假簡訊或網站誘騙點選，公路局提醒民眾請勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙。若有監理相關業務問題，可洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站洽詢。