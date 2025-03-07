不妙！商研院最新商業服務業景氣預測 轉走緩向下趨勢

商研院7日發布最新台灣商業服務業景氣循環分析預測，其中同行指標綜合指數顯示去年第4季的景氣發生向下轉折的重大變化。且原預測到今年1月會上升到+1.1789個標準差，結果實際值只有+0.1047個標準差。而且，進而預測到今年7月會降為-0.2821個標準差，顯見商業服務業景氣復甦已失去原有穩健的動能，正開始轉為走緩向下趨勢。

商研院指出，同行指標的五個子指標之中，已有三個子指標出現景氣循環向下轉折點，包括：「住宿與餐飲」持續下行，已見衰退；「服務業受僱員工人數」走勢持續向下，景氣循環趨勢值已經低於長期趨勢，加上「實質不動產及住宅服務業」開始走緩下行，造成綜合指數轉折向下。

此外，商研院並發現，該景氣循環指標系統的「同行綜合指數」與「領先綜合指數」在今年1月出現「背離」異象，同行指標綜合指數反而在領先指標綜合指數仍見上升之時，率先下行。

商研院分析，從指標行為觀察企業經營因素，就業市場明顯遇阻。領先指標的「商業服務業僱員淨進入率」與同行指標的「服務業受僱員工人數」均見下行，但反應勞動需求壓力的「失業給付初次認定受理件數」倒置後的趨勢上行卻顯示失業率並無惡化虞慮，這種種明顯印證了「缺工效應」已經抑制了就業成長動能，當然影響生產力的提振。

再加上通膨壓力揮之不去，成本推動也造成有效需求難以提升，在在顯示企業經營銷售與利潤同見剝蝕的威脅。

此外，「實質不動產及住宅服務業」則呈現成長遲滯化，雖尚未見衰退，但已開始緩緩下行，包括房地產市場投機成分大的「假需求」已經受限，顯示央行「打房」政策正在發生效果，但也必然影響服務業生產力的提高與民間消費的成長。