國際油價下跌 下週汽柴油估大降4、8角

旗下擁有超過20個品牌的餐飲龍頭王品日前宣示，要持續拉抬更多品牌成為「億元」等級，但事實上，餐飲品牌要有億元等級難度相當高，除了王品集團以外，較知名的還有瓦城集團旗下的瓦城、漢來美食旗下自助餐「漢來海港」能夠穩定破億。 加入「億元俱樂部」的難度有多高？是不是就能成為獲利保證？

2025-03-07 10:30