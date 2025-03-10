體恤醫療及診所從業人員辛勞，中信e-Cash提供全程數位化撥薪及智能交易，提升營運效率及響應ESG

醫護人員及診所等醫藥從業人員常須同時兼顧醫療品質及診所營運，若仰賴傳統作業模式，如紙本對帳、臨櫃交易等，不僅耗時耗力也增加財務錯誤風險。在全球數位金融技術蓬勃發展下，中國信託銀行積極推動數位金融服務，推出中國信託行動e-Cash APP，透過更安全、更直覺、方便的數位服務，簡化財務流程，讓繁雜的作業程序一目瞭然，除體恤醫療從業人員辛勞，也減少紙張消耗，響應ESG發展目標。

無紙化撥薪與智慧收付款e-Cash APP 提供完整解決方案

中國信託行動e-Cash APP為診所與藥局提供一站式數位解決方案，不僅能365天即時或提前預約發放員工薪資，設定完成後會利用Email 通知，確保交易透明及安全，同時也支援人資與財務客製化分權設定，達成密薪制管理；也提供完善檢核機制協助主管掌握薪資正確性，員工也可透過個人網路銀行或行動銀行查閱薪資明細，達到無紙化撥薪與數位化管理；除薪資發放外，還可透過線上收付款即時支付供應商款項，降低臨櫃需求，並透過線上交易憑證下載，落實無紙化作業，提升行政效率與環保效益。

中國信託行動e-Cash助攻診所藥局提供一站式數位解決方案，讓企業主專注核心醫療業務，無須擔憂財務管理風險。 圖／中國信託 提供

只要是中國信託往來的診所藥局等企業客戶，申請e-Cash企業網行銀服務並下載行動e-Cash APP，可隨時隨地進行資金調度，減少人工對帳瑣碎工作，優化企業帳務管理，透過e-Cash APP QR收款及轉帳，無論客戶持有單一帳號或多帳號，可自行選擇要收款的帳號產出QR Code，收款後直接顯示於帳戶餘額，管理當日營業狀況與金額，診所不再需要存放大量執業收款現金，也能減少遺失或盜竊風險，提升財務管理安全性。此外，中國信託行動e-Cash企業智能防護網進一步強化安全防護再升級，除 FIDO 快速登入及新增「密碼狀態」與「登入紀錄」檢核功能，針對「密碼狀態」會加以檢視，提醒客戶定期更新密碼；針對「登入紀錄」紀錄網行銀登入情形，確保企業登入安全，讓企業主專注核心醫療業務，無須擔憂財務管理風險。

中國信託行動e-Cash企業智能防護網進一步強化安全防護，透過FIDO （Fast Identity Online）快速登入、密碼狀態檢核及登入紀錄監控，確保企業登入安全。 圖／李清宇攝影

企業資金管理優惠加碼 助攻中小企業

中國信託銀行推出專戶優利活存及外幣新錢定存優利專案限時優惠。即日起至2025年底，申請專戶優利活存並存入新臺幣100萬以上存款，最高可享活存利率加碼0.30%；此外，自即日起至3月31日，企業主可參與「外幣新錢定存優利專案」，最高可享美元年息5.20%、澳幣年息3.50%的高額定存利率。

中國信託銀行表示，未來將持續深化數位金融布局，協助企業提升財務管理效率，並致力於ESG發展，推動金融科技創新，為台灣企業打造更智慧、更安全的數位財務環境。

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