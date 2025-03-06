PIMCO：川普不確定性升高 固定收益資產良機浮現

川普第二任期帶來經濟不確定性，影響投資人信心。 PIMCO首席經濟學家衛艾婷指出，貿易、稅收和政府支出的政策變動已加劇市場波動，同時通貨膨脹預期也開始上升。

衛艾婷指出，投資人擔心政策的不確定性將影響企業投資、就業市場及消費者支出，進而拖累整體經濟成長。此外，市場對政府服務縮減的疑慮，也讓投資人對未來經濟環境更加謹慎。

PIMCO集團首席投資長艾達信強調，當前市場受關稅、通膨和美國聯準會（Fed）政策不確定性的影響，波動性加劇，但也帶來潛在機會，在這種不確定的環境下，投資人可採取相關措施來降低風險。

艾達信指出，相較於股票和緊縮的信用利差，固定收益資產仍具吸引力，為高風險環境下較穩定的選擇，這主要是因為當前股市估值偏高，而信用利差已收窄，使股票與信用市場的潛在報酬空間有限。

此外，固定收益市場的殖利率仍處於較高的歷史水準，尤其是在中期利率維持穩定的情況下，固定收益資產可能提供更具吸引力的風險調整後報酬。艾達信建議，應優先關注具有良好基本面的標的，例如財務狀況穩健、債務負擔較低，且具備穩定現金流的公司債。

艾達信指出，投資人也可以考慮較高評級的投資級債券，或在當前市場流動性高的環境下，選擇較短至中期存續期的固定收益資產，以降低利率風險並獲取較穩定的收益。隨著總體經濟風險升高，保持平衡的投資策略與審慎的投資組合配置，將成為應對市場變化的關鍵。