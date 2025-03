TTX區域安全兵推！主推官陳冲：以金融戰的實力觀察 北京應會盡量避戰

新世代金融基金會董事長陳冲應國際關係研究中心邀請,於「TTX區域安全兵推」,擔任國安政經推演動次的主推官,對此,陳冲以War game needs more chips為題,提出其看法。

陳冲表示,他長期在金融界工作,對兵棋推演,並無經驗,也不懂戰爭,但他了解在數位時代,很多事情的考慮,必須不同,正如同本基金的外文名稱Appacus Foundation一樣,乍看之下也許不很明瞭,其實是數位時代的App加上傳統的金融計算工具Abacus,轉為一個新的合成字,表示新的世代不宜再用舊的思維來看現代金融,21世紀談論戰爭也是一樣。

大約是六年多前,陳冲在台灣大學演講時腦溢血中風,在醫院住院超過一個月。對於這段歷程,陳沖回憶,出院後電視台找他上病前同一節目,再次評論同一話題---川普的對華貿易戰,當時他拿出一手版,上書The trade war is more than a trade war,重申現代戰爭不會只是單純一種型態,如果只侷限在貿易戰討論,不會有完整的結論。

陳冲說,孫子兵法有云,勝兵先勝而後求戰,是否求戰就要看有無勝算。同樣道理,討論war game,就要先盤點各種可能方案,除軍事外,金融、貿易、科技、能源、糧食等,都要列入考量。

陳冲進一步指出,實例都可以在俄烏戰爭找到實證,可看到俄國被逐出SWIFT(全球銀行金融電信協會)組織付出慘痛的代價,需要另覓途徑補救,也看到Black sea grain initiative協助俄國爭取到喘息的機會,不論從糧食、運送或保險層面。此外,美英在戰爭爆發後禁止自俄國進口原油及天然氣,結果看到俄國原油依舊出口,只是換了買方,甚至2024年9月之後成為歐盟最主要天然氣供應國。

談到兵推,陳冲提醒,必須先考慮誰是交戰方?預想的戰爭如果是以台灣海峽兩岸為交戰方,在沒有第三者挑撥下,可能性不大。陳冲也根據前述孫子兵法的觀點進一步分析,台灣會備戰,但不會求戰。至於北京方面,他依據金融時報說法分析,習近平曾告訴歐盟主席Ursula von der Leyen: the US is luring China into a military conflict over Taiwan, but he would not take the bait. 雖然沒有官方證實這些講法,卻是合理的推論。

如果美國施壓或把北京逼到牆角,中國大陸是否會與美國翻臉?陳冲則從金融來看,認為以目前金融戰的實力觀察,北京應該會盡量避戰。但雙方實力差距如再縮小,才會有可能。他也觀察,在2028年之前,這種可能性應不致發生。至於何時發生,如一定要猜測,可以參考幾個指標:國際貿易至少有10%是以人民幣清算、CIPS涵蓋世界百大銀行的多數、人民幣正式以CBDC發行、BRICS建置完成並順利運轉等。

陳沖指出,本次兵推的推演想定是以2029年為基準,這與他以往多次所說在2028年前,從金融實力差距考量,北京不致求戰恰巧相符,那SWIFT等國際組織關於各種貨幣結算比率的變化、人民幣CIPS擴展的進度、PBOC與其他央行SWAP額度的擴展、還有金磚國家支付系統建置的幅度等,在這次TTX切磋中,都能仔細討論。