TTX區域安全兵推！主推官陳冲：以金融戰的實力觀察 北京應會盡量避戰

新世代金融基金會董事長陳冲應國際關係研究中心邀請，於「TTX區域安全兵推」，擔任國安政經推演動次的主推官，對此，陳冲以War game needs more chips為題，提出其看法。

陳冲表示，他長期在金融界工作，對兵棋推演，並無經驗，也不懂戰爭，但他了解在數位時代，很多事情的考慮，必須不同，正如同本基金的外文名稱Appacus Foundation一樣，乍看之下也許不很明瞭，其實是數位時代的App加上傳統的金融計算工具Abacus，轉為一個新的合成字，表示新的世代不宜再用舊的思維來看現代金融，21世紀談論戰爭也是一樣。

大約是六年多前，陳冲在台灣大學演講時腦溢血中風，在醫院住院超過一個月。對於這段歷程，陳沖回憶，出院後電視台找他上病前同一節目，再次評論同一話題---川普的對華貿易戰，當時他拿出一手版，上書The trade war is more than a trade war，重申現代戰爭不會只是單純一種型態，如果只侷限在貿易戰討論，不會有完整的結論。

陳冲說，孫子兵法有云，勝兵先勝而後求戰，是否求戰就要看有無勝算。同樣道理，討論war game，就要先盤點各種可能方案，除軍事外，金融、貿易、科技、能源、糧食等，都要列入考量。

陳冲進一步指出，實例都可以在俄烏戰爭找到實證，可看到俄國被逐出SWIFT（全球銀行金融電信協會）組織付出慘痛的代價，需要另覓途徑補救，也看到Black sea grain initiative協助俄國爭取到喘息的機會，不論從糧食、運送或保險層面。此外，美英在戰爭爆發後禁止自俄國進口原油及天然氣，結果看到俄國原油依舊出口，只是換了買方，甚至2024年9月之後成為歐盟最主要天然氣供應國。

談到兵推，陳冲提醒，必須先考慮誰是交戰方？預想的戰爭如果是以台灣海峽兩岸為交戰方，在沒有第三者挑撥下，可能性不大。陳冲也根據前述孫子兵法的觀點進一步分析，台灣會備戰，但不會求戰。至於北京方面，他依據金融時報說法分析，習近平曾告訴歐盟主席Ursula von der Leyen: the US is luring China into a military conflict over Taiwan, but he would not take the bait. 雖然沒有官方證實這些講法，卻是合理的推論。

如果美國施壓或把北京逼到牆角，中國大陸是否會與美國翻臉？陳冲則從金融來看，認為以目前金融戰的實力觀察，北京應該會盡量避戰。但雙方實力差距如再縮小，才會有可能。他也觀察，在2028年之前，這種可能性應不致發生。至於何時發生，如一定要猜測，可以參考幾個指標：國際貿易至少有10%是以人民幣清算、CIPS涵蓋世界百大銀行的多數、人民幣正式以CBDC發行、BRICS建置完成並順利運轉等。

陳沖指出，本次兵推的推演想定是以2029年為基準，這與他以往多次所說在2028年前，從金融實力差距考量，北京不致求戰恰巧相符，那SWIFT等國際組織關於各種貨幣結算比率的變化、人民幣CIPS擴展的進度、PBOC與其他央行SWAP額度的擴展、還有金磚國家支付系統建置的幅度等，在這次TTX切磋中，都能仔細討論。