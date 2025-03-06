美國傳統基金會創辦人佛納博士：台美雙重課稅可望解決

台灣經濟研究院昨日與美國智庫傳統基金會舉辦「面向2025及未來：台美經貿關係展望」研討會，針對台美經貿關係，傳統基金會創辦人佛納博士（Edwin Feulner）認為，在美國兩黨達成共識的背景下，台美間的雙重課稅問題有望迅速解決。他同時提到部分媒體利用台海兩岸局勢進行不實炒作，並建議台灣應加強宣導經濟自由與國際合作所帶來的正面效益。

這場「Outlook for Taiwan-U.S. Economic Relations for 2025 and Beyond」國際研討會邀請美國傳統基金會創辦人佛納博士及「經濟自由指標」研究經理金凡中（Anthony Kim），與國內資深產學專家進行深度對談，探討川普政府新政對台美經貿關係的影響，並分享在華府的第一手觀察。

台灣經濟研究院院長張建一在開幕致詞時強調，儘管面臨美中關係緊張等外部挑戰，台灣始終堅持經濟自由與市場開放的理念；在川普2.0政策推動下的全球貿易變局中，台美專家對話正是激發雙邊經貿合作潛力的重要契機。

佛納博士回顧自1964年首次訪台以來，台灣在各方面取得的顯著進步，並指出在今年「經濟自由指標」中，台灣於全球176個國家中高居第4名。他表示，儘管川普總統主要透過談判交易方式推動公共政策，但這對台灣來說同時意味著深化台美合作、攜手共進的良機，尤其在人工智慧與能源等美國力求保持領先的關鍵領域。佛納博士亦預期，未來幾年將會有更多美國州政府層級與台灣展開雙邊交流。