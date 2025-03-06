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美智庫：川普2.0掀貿易變局 是台美深化AI合作良機

中央社／ 台北6日電

美國總統川普的強人作風，改寫全球經貿秩序，雖帶給台灣挑戰，美國智庫認為，這將是台美在人工智慧（AI）與能源等美國力求保持領先的關鍵領域，進一步深化合作的良機。

台經院與美國傳統基金會5日合辦「面向2025及未來：台美經貿關係展望」國際研討會，邀請美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）及經濟自由指標研究經理金凡中（Anthony Kim），與國內資深產學專家對談，探討川普政府新政對台美經貿關係的影響，並分享在華府的第一手觀察。

佛訥會中回顧自1964年首次訪台以來，台灣在各方面取得的顯著進步，並指出在今年經濟自由指標中，台灣於全球176個國家中高居第4名；儘管川普透過談判交易方式推動公共政策，但這對台灣來說，意味深化台美合作、攜手共進的良機，尤其是在AI與能源等美國力求保持領先的關鍵領域。

佛訥認為，在美國兩黨達成共識的背景下，台美間的雙重課稅問題有望迅速解決；放眼未來，近幾年將有更多美國州政府層級與台灣展開雙邊交流。

近日社會大眾聚焦台積電宣布加碼美國1000億美元投資，國內資深產學專家也對此發表看法，認為彰顯台灣半導體產業的全球領先地位，但引發產業區位移動的疑慮。

會議中，雙方專家進一步就世界貿易組織（WTO）及台美自由貿易協定（FTA）、台美能源與科技產業合作，以及如何強化台美關係以應對中國挑戰等多項議題展開討論，為未來台美合作奠定基礎。

佛訥提到，部分媒體利用台海兩岸局勢進行不實炒作，建議台灣應加強宣導經濟自由與國際合作所帶來的正面效益。

台灣經濟研究院院長張建一對訪賓長期對台灣的支持表達感謝，他強調，儘管面臨美中關係緊張等外部挑戰，台灣始終堅持經濟自由與市場開放的理念；在川普2.0政策推動下的全球貿易變局中，台美專家對話正是激發雙邊經貿合作潛力的重要契機。

川普 美國

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