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美智庫佛訥博士談台美經貿關係 將深化二關鍵領域合作

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣經濟研究院5日舉辦「Outlook for Taiwan-U.S. Economic Relations for 2025 and Beyond（面向2025及未來：台美經貿關係展望）」國際研討會，邀請美國知名智庫傳統基金會創辦人佛納博士（Edwin Feulner）及「經濟自由指標」研究經理金凡中（Anthony Kim），與國內資深產學專家進行深度對談，探討川普政府新政對台美經貿關係的影響，並分享在華府的第一手觀察。圖／台經院提供
台灣經濟研究院5日舉辦「Outlook for Taiwan-U.S. Economic Relations for 2025 and Beyond（面向2025及未來：台美經貿關係展望）」國際研討會，邀請美國知名智庫傳統基金會創辦人佛納博士（Edwin Feulner）及「經濟自由指標」研究經理金凡中（Anthony Kim），與國內資深產學專家進行深度對談，探討川普政府新政對台美經貿關係的影響，並分享在華府的第一手觀察。圖／台經院提供

美國知名智庫傳統基金會創辦人佛訥博士（Edwin Feulner）表示，儘管川普總統主要透過談判交易方式推動公共政策，但這對台灣來說同時意味著深化台美合作、攜手共進的良機，尤其在人工智慧與能源等美國力求保持領先的關鍵領域。

佛訥博士亦預期，未來幾年將會有更多美國州政府層級與台灣展開雙邊交流。

台灣經濟研究院5日舉辦「Outlook for Taiwan-U.S. Economic Relations for 2025 and Beyond（面向2025及未來：台美經貿關係展望）」國際研討會，邀請美國知名智庫傳統基金會創辦人佛納博士（Edwin Feulner）及「經濟自由指標」研究經理金凡中（Anthony Kim），與國內資深產學專家進行深度對談，探討川普政府新政對台美經貿關係的影響，並分享在華府的第一手觀察。

在開幕致詞中，台灣經濟研究院院長張建一對兩位訪賓長期以來對台灣的支持表達感謝。張建一強調，儘管面臨美中關係緊張等外部挑戰，台灣始終堅持經濟自由與市場開放的理念；在川普2.0政策推動下的全球貿易變局中，台美專家對話正是激發雙邊經貿合作潛力的重要契機。

佛訥博士亦回顧自1964年首次訪台以來，台灣在各方面取得的顯著進步，並指出在今年「經濟自由指標」中，台灣於全球176個國家中高居第四名。

針對台美經貿關係，佛訥博士認為，在美國兩黨達成共識的背景下，台美間的雙重課稅問題有望迅速解決。他同時提到部分媒體利用台海兩岸局勢進行不實炒作，並建議台灣應加強宣導經濟自由與國際合作所帶來的正面效益。

此外，對於台積電（2330）宣布將於美國新增1,000億美元投資一事，國內資深產學專家表示，這一舉措彰顯台灣半導體產業的全球領先地位，但也引發了產業區位移動的疑慮。雙方專家進一步就WTO及台美FTA議題、台美能源與科技產業合作，以及如何強化台美關係以應對中國挑戰等多項議題展開討論，透過不同視角的論述進一步深化了彼此的理解與信任，為未來全方位的台美合作奠定堅實基礎。

台積電 川普 美國

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