碳交所、證交所將於南港展覽館 舉辦「國際氣候行動論壇」

ETF在台灣已成為投資人的全民運動，而投信市場ETF發展推陳出新,尤其元大台灣50 ETF的分割已經在不到一個星期的時間內，另一檔國泰台灣加權正2 ETF也宣布將跟進，顯見這個將成為未來市場的風潮，那麼，ETF的分割跟反分割的作法，對投資者各有哪些幫助？ 此外，投信業者向主管機關爭取被動式基金投資單一個股的30%的限制可以拿掉，主管機關在聽到業者的心聲之後，已經準備要做制度上的改革，該怎樣改才能真正符合業者的期待？而除了分割及反分割，現在還有所謂的原型版的ETF，還有正向兩倍的ETF，請問這兩種版本的ETF各適合怎麼樣的投資人？尤其是在指數震盪的時候，投資人要怎麼樣選擇比較穩妥？ 本集白話財經特別邀請到投信公會理事長劉宗聖，為以上ETF發展的最新脈動，向聽眾深入解析不同的投資人，不同的情境，該如何因應新的制度和市場脈動來聰明投資ETF

2025-03-06 13:37