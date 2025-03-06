經濟部商業服務業節能設備補助來了！即起至5月31日開放線上申請

經濟部2025年「商業服務業節能設備補助計畫」，自即日起開放受理申請，符合資格的企業可透過補助網站（https://www.essc.org.tw）提出申請。經濟部表示，為鼓勵業者在夏季用電高峰前完成設備汰換，補助申請截止日為5月31日，歡迎有補助需求的企業及早汰換設備並完成申請作業。

經濟部辦理商業服務業節能設備補助，前2年已累計補助超過3.6萬家次業者汰換老舊耗能設備及導入系統性節能改善，汰換超過6萬台空調、35萬具燈具等老舊設備，累計每年可節電4億度、減碳20萬公噸。

經濟部表示，今年度補助與往年一樣分為2類。第一類是「設備汰換補助」品項沒有變動，補助包含一級能效的空調、電冰箱及瓦斯爐（燃氣台爐）、具有節能標章的燈具、空氣源式熱泵熱水器、冷凍櫃(箱)等設備，補助購置金額50%，並不得超過各品項補助上限，最高補助50萬元。

第二類是「系統節能專案補助」適用於契約用電容量達100瓩以上之業者，透過與能源技術服務業者合作，導入能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，並經改善前後基準線量測確立節能績效，業者所提改善計畫節能率須達10%以上，補助執行總經費1/3，補助上限500萬元。

商業署表示，規模較小、用電較單純的業者可申請「設備汰換補助」，透過汰換老舊耗能設備快速達到節電成效；至於營業場域較大、能源流向較複雜的業者，可選擇與能源技術服務業者合作提出節能計畫，申請「系統節能專案補助」，針對營業場域進行系統性改善，業者可依據自己的需求申請補助，只要補助項目不重複，亦可同時申請。

商業服務業節能設備補助網站（https://www.essc.org.tw）可查詢懶人包、補助要點、常見問答集等詳細資訊，歡迎查閱取用，如有補助規定或申請系統操作等問題，亦可撥打服務專線02-8978-5999，將有專人提供諮詢服務。