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碳交所、證交所舉辦國際氣候行動論壇 共探碳市場未來發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著COP29達成關鍵協議，包括《巴黎協定》第六條與新集體量化氣候融資目標（NCQG），碳交易已成為全球邁向淨零的重要手段與發展趨勢。為促進全球碳市場交流與合作，臺灣碳權交易所（TCX）及臺灣證券交易所（TWSE）將於3月20日，在國家發展委員會主辦的「智慧城市展暨淨零城市展」期間，於南港展覽館2館701E室舉辦「國際氣候行動論壇（International Climate Action Forum）」。

該論壇為淨零城市系列論壇之一，將邀請亞洲開發銀行（ADB）、國際排放交易協會（IETA）、國際碳權核發機構 Verra、碳權評等機構 Sylvera 等機構代表及碳市場專家，帶來最新的國際趨勢與市場洞察，並聚焦永續低碳城市發展、國際氣候金融、國際碳市場動態及展望，以及碳權專案品質與誠信等議題，並尋找跨國合作機會，以加速淨零永續發展進程。

碳交所自2023年8月成立以來，積極推動臺灣碳市場發展與國際接軌，並於證交所的技術支持下，分別於2023年底及2024年10月推出國際碳權交易平台及國內減量額度交易平台，帶領臺灣正式邁入排碳有價的時代。此外，碳交所持續深化碳市場的專業人才培育，攜手國際標準認證機構、北中南大學及學術機構，推動碳管理教育與技術交流，提升臺灣在全球碳市場的競爭力。

碳市場不僅是一項交易機制，更是台灣邁向低碳經濟與綠色成長的關鍵推動力。透過臺灣碳權交易所與臺灣證券交易所的努力，我國已成功打造公平且有效率的碳交易平台，確保企業能夠合理參與碳市場，並在市場機制引導下積極減碳，進而投資減碳技術，加速低碳、負碳技術創新與應用，共同實現經濟發展與環境永續並行的目標。

碳交所誠摯邀請所有關心國際碳市場發展、淨零轉型與碳權交易合作的夥伴，踴躍參與該次論壇，一同共襄盛舉！

論壇時間：2025年3月20日

地點：南港展覽館2館 701E 室

報名連結：https://smartcityonline.org.tw/forum_detail.php?id=0d7363894acdee742caf7fe4e97c4d49

減碳 碳權交易所

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