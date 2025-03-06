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美銀：台灣受川普關稅直接衝擊估不大 要留意這些隱憂

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國銀行指出，美國關稅措施對台灣經濟潛在衝擊的疑慮可能被誇大了。路透
美國銀行指出，美國關稅措施對台灣經濟潛在衝擊的疑慮可能被誇大了。路透

美國銀行（BofA）報告指出，美國關稅措施對台灣經濟潛在衝擊的疑慮可能被誇大了，因為台灣半導體直接出口美國的金額不大，而且美國缺乏先進晶片的替代來源，同時台灣與美國之間的關稅相當，對等關稅措施的影響可能不大，隱憂之一為美國強迫台積電將關鍵技術轉移與授權給競爭對手。

彭博資訊報導，美銀經濟學家皮曉晴與喬虹、及外匯策略師張俊謙在報告中指出，台灣只有4.5%的半導體出口直接運往美國，僅占出口總額的1.6%，而美國缺乏先進晶片的替代來源，這意味著供應中斷可能大幅提升美國的進口成本。

美銀指出，台灣對美國商品的貿易加權平均關稅與美國所徵收的關稅相當，這意味著美國的對等關稅可能不會造成重大損害。

不過，台灣仍須對美國總統川普的關稅震撼保持警戒，包括美國長期提高對其他經濟體的關稅，因為台灣透過中國大陸、墨西哥和加拿大對美國的間接曝險，為美銀追蹤的亞洲經濟體最高。美銀指出，即使台灣已分散出口市場，中國大陸／香港仍占台灣出口的32%，因此要關注對中國大陸出口的額外限制，而且若川普針對「與晶片相關產品」加徵關稅，台灣遭遇的痛苦可能會加深。

台灣也表示，願意增加採購軍武、能源與農產品以避免成為川普的標靶，但美國對於這些產品的供應情況依然不確定性。

若美國強迫台積電將2奈米製程等關鍵技術，轉移與授權給美國競爭對手，台灣在全球技術供應鏈的不可或缺角色可能面臨威脅。

半導體 晶片 美國 關稅

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