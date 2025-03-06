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別怪在總預算被砍頭上 商業節能補助申請時間5月就停是這理由

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
今年度「商業服務業節能設備補助計畫」開跑，申請只到5月底止。圖／本報系資料照片
今年度「商業服務業節能設備補助計畫」開跑，申請只到5月底止。圖／本報系資料照片

經濟部今年度「商業服務業節能設備補助計畫」開始受理申請，補助內容與去年相同，但時間大為縮短，從全年可受理，縮短到5月31日截止。經濟部表示，縮短申請補助受理時間是為了「鼓勵業者在夏季用電高峰前完成設備汰換」，與總預算無關。

「商業服務業節能設備補助計畫」已實施2年，今年是第3年，不同於以往是全年度受理申請，今年限時只到5月31日，但補助內容相同，只是打算要換空調、換燈具、導入能源監管整合系統的商家，動作要快，時間只剩3個月。

今年度補助與往年一樣分為2類，「設備汰換補助」品項沒有變動，補助包含一級能效的空調、電冰箱及瓦斯爐（燃氣台爐）、具有節能標章的燈具、空氣源式熱泵熱水器、冷凍櫃（箱）等設備，補助購置金額50%，並不得超過各品項補助上限，最高補助50萬元。

「系統節能專案補助」適用於契約用電容量達100瓩以上的業者，透過與能源技術服務業者合作，導入能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，並經改善前後基準線量測確立節能績效，業者所提改善計畫節能率須達10％以上，補助執行總經費1/3，補助上限500萬元。

商業署表示，規模較小、用電較單純的業者可申請「設備汰換補助」，透過汰換老舊耗能設備快速達到節電成效；營業場域較大、能源流向較複雜的業者，可選擇與能源技術服務業者合作提出節能計畫，申請「系統節能專案補助」，針對營業場域進行系統性改善，業者可依據自己的需求申請補助，只要補助項目不重複，亦可同時申請。

經濟部辦理商業服務業節能設備補助，前2年已累計補助超過3.6萬家次業者汰換老舊耗能設備及導入系統性節能改善，汰換超過6萬台空調、35萬具燈具等老舊設備，累計每年可節電4億度、減碳20萬公噸。

冰箱 減碳 節電 經濟部

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