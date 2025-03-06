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借重其晶圓廠營運經驗 美光延攬劉德音擔任董事

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電前董事長劉德音。美聯社
台積電前董事長劉德音。美聯社

美光科技（Micron）宣布任命台積電前董事長劉德音出任董事。

劉德音在台積電（2330）任職超過30年，目前是J&M Copper Beech Ventures董事長。

美光科技董事長、總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra發布新聞稿說：「劉德音是一位具有遠見的領導者，擁有深厚的技術專業知識和商業敏銳度。他在全球最先進精密的半導體公司擔任領導職位已有數十年，並且擁有大規模的晶圓廠營運經驗。這些經驗有助美光在擴展業務的過程中，因應AI從資料中心到邊緣運算的成長機會。」

美光同時任命今年5月將退休的德勤（Deloitte Touche Tohmatsu）資深稽核和簽證合夥人 Christie Simons 加入其董事會。

半導體 台積電 職位

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