台積赴美投資 央行：不影響匯市

台積電宣布將斥資一千億美元（約台幣三點三兆元）投資美國，鉅額資金匯出是否衝擊台幣匯價引發關注？中央銀行外匯局長蔡烱民昨說，千億美元的投資會分年到位，不是一次會匯出，加上台積電是出口商，保留美元作為投資資金，或透過發行美元債券籌資，都不致於影響新台幣匯市。

蔡烱民表示，台積電到美國設廠是財務上的調整，據央行了解不可能全部用台灣的資金，可能會發行美元債券籌資；其次，一千億元的投資是分好幾年匯出，不會集中匯出。

此外，台積電營收每年增加一百多億美元，這些收入大部分是美元，台積電為了在美國設廠，可以保留這些美元，做為設廠投資的資金，就可以減少在台灣匯市的交易，對台幣匯市的影響就不會很大。

蔡烱民表示，台積電在國內的投資，需要進口半導體設備及原料等，因此也是台灣很大的進口商，如果到美國投資，這些進口需求就會減少，倒是國內機械業者看好台積電對美國增加投資後，會增加很多機械產品的出口需求，國內機械業者會出口的收入就會增加。

以台灣匯市的交易規模來看，蔡烱民說，台積電對美增加一千億元投資的承諾，影響程度不會像外界擔心的那樣。短期之內，機械業者出口會增加，中長期而言，美國原本要向台灣進口的產品，就會變成是當地供給，台灣減少對美出口，但那也是幾年後才會發生的事。

另外，美國總統川普要求中國大陸與日本「不能再讓本國貨幣貶值」，並揚言不從就採取關稅施來彌補美國損失，這是否也對台幣造成不可貶值的壓力？蔡烱民指出，人民幣與日圓是國際主要貨幣，但台幣不是，而且央行這幾年也都在賣匯阻貶，只要波動太大就會進場調節。

央行昨也發布最新外匯存底統計，二月底止我國外匯存底金額五七七五點八四億美元，較上月底增加○點○一億美元，央行分析影響二月外匯存底原因，包括投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行進場調節匯市秩序。

蔡烱民表示，二月是外匯存底投資收益大月，孳息較多，但央行為維持蛇年新春開紅後的匯市秩序，進場拋匯調節，因此影響二月外匯存底較大因素為投資收益及維護匯市秩序，兩者相抵後，外匯存底幾乎與一月持平；而二月的歐元匯率變動不大，對外匯存底影響相對較小。