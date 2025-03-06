PMI指數 上月轉擴張

中華經濟研究院昨天發布二月的製造業／非製造業採購經理人指數（PMI／NMI），因廠商擔心關稅戰提前拉貨，帶動PMI轉呈擴張；至於NMI則因住宿餐飲業與零售業春節旺季表現不如預期，出現二○二二年七月以來首次緊縮。

中經院指出，二月PMI從四十八點七回升五點三點到五十四，由緊縮轉為擴張，主要來自新增訂單及生產活動大幅上升。此外，製造業季調後的新增訂單與生產指數分別回升四點七與十四點九，轉為擴張，其中生產指數回升至五十九點九，為二○二四年六月以來最快擴張速度。從產業別來看，電子光學產業的訂單與生產持續好轉推動台灣製造業PMI攀升的主要動力來源。

中經院院長連賢明表示，近來中國大陸提出許多政策，預期這些政策效果會慢慢顯現出來，從二月台灣PMI各項指標數據觀察，已可以發現部分傳統產業如工具機，沒有繼續惡化且出現改善情形。

不過，中研院經濟研究所研究員簡錦漢指出，二月PMI有滿大幅度的反彈，但應以較小心、較保留的態度來解讀，這多半是廠商為因應美國將提高關稅的拉貨潮，廠商積極補足庫存，希望能撐過去。

中經院副院長陳信宏則說，若去年景氣定調為「不均衡復甦」，今年受到川普新政影響，可能將呈現「不穩定波動」，對於二月PMI強彈回升，他認為應該再拉長幾個月觀察，可以等川普關稅戰實施至少一季後，才會較為明朗。

中經院副研究員陳馨蕙則表示，二月存貨指數大增六點二點，跳升至五十二點七，創廿七個月以來首次出現擴張，而存貨上來這麼多，代表廠商接到的不只是短急單，而是看到穩定需求，接下來只要終端需求跟著回溫，就是景氣正循環的開始。

相對於PMI呈現擴張，二月未季調的非製造業採購經理人指數（NMI）則續跌五點八點至四十九點二，創二○二二年七月以來首次呈現緊縮。連賢明說，NMI指數大跌，反映春節期間旅宿及餐飲業表現都比預期不好，因為國人出國不在國內消費，以致國內外消費逆差快六千億元，餐飲住宿業旺季沒有原先預期的好，「台灣內需不是不消費，而是未在國內消費，這才是比較大的問題」。

此外，台灣經濟研究院昨發布一月製造業景氣燈號，由於一月受春節因素影響，工作天數減少，加上川普多項關稅措施引發通膨疑慮，製造業廠商對一月景氣看壞比重增加，因此一月整體製造業景氣信號值由去年十二月的十三點六八分，減少三點一一分至十點五七分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。