聽新聞
0:00 / 0:00

面對川普2.0 賴總統：鞏固高科技地位

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

賴清德總統昨（5）日表示，面對川普2.0，政府審慎擬定對策，端出產業及財經方案，做好最妥適安排，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。外交部長林佳龍表示，台積電（2330）是世界的台積電，台灣會因為台積電而有新世界。

民進黨昨日召開中常會，邀請中經院長連賢明以「川普2.0的貿易和產業政策」為題專案報告，身兼民進黨黨主席的賴總統在會中表示，執政團隊會確保國家利益與產業優勢不受衝擊，讓產業持續站穩腳步，同時布局全球，並在互惠雙贏原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。

由於台積電剛宣布在美國加碼投資1,000億美元，引發關注。賴總統表示，對於某些無謂批評，他重申：面對變局，台灣沒有分裂的本錢，特別在國防、外交、國際經貿事務更是如此，希望大家能夠團結，讓國家更壯大，繼續前進。

林佳龍昨日接受網路媒體專訪，對於外界擔憂台積電變成「美積電」，他表示，台積電是世界的台積電，台灣會因為台積電而有新世界，台積電並非被動因應關稅問題，而是採全球布局，美國是全球最先進科技所在，也是最大市場。

至於外界關心台灣如何在半導體供應鏈中掌握最關鍵、領先地位，林佳龍表示，台積電應也會對外說明如何達到「技術深耕台灣，產線布局全球」。

林佳龍強調，台美共享高度戰略與經濟利益，可創造雙贏。

台積電 布局 林佳龍

延伸閱讀

就業驟降 美股早盤陷盤整 川普賣權啟動時間成焦點

口誤？川普暗示對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：目的是一箭三鵰

林佳龍稱傅崐萁訪港團成員遭中共抓走 傅回嗆抹紅抹黑非常可恥

相關新聞

PMI指數 上月轉擴張

中華經濟研究院昨天發布二月的製造業／非製造業採購經理人指數（PMI／NMI），因廠商擔心關稅戰提前拉貨，帶動PMI轉呈擴張...

台積加碼美國不影響匯率 央行：原因有「這三項」

台積電將加碼投資美國千億美元，是否可能影響匯市穩定，中央銀行外匯局長蔡烱民昨（5）日信心喊話說，台積電加碼對美投資，不會...

育嬰留職停薪津貼擬加碼 雙親領滿半年 才能再申請多一個月補助

勞動部昨（5）日表示，正研議修正《就業保險法》，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月薪資津貼，藉此增加男性...

面對川普2.0 賴總統：鞏固高科技地位

賴清德總統昨（5）日表示，面對川普2.0，政府審慎擬定對策，端出產業及財經方案，做好最妥適安排，鞏固台灣在全球高科技產業...

看川普變數 富邦集團董座蔡明忠：今年…忐忑不安

針對今年的台股環境，基於美國總統川普帶來的變數，富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠表示，今年是一個忐忑不安的開始，不過，晶...

企業設幼兒園 補助提高

為落實賴總統「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業增加設置員工子女托嬰中心、幼兒園等托兒設施，勞動部昨（5）日表示，今年起企業新興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。