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面對川普2.0 賴總統：鞏固高科技地位
賴清德總統昨（5）日表示，面對川普2.0，政府審慎擬定對策，端出產業及財經方案，做好最妥適安排，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。外交部長林佳龍表示，台積電（2330）是世界的台積電，台灣會因為台積電而有新世界。
民進黨昨日召開中常會，邀請中經院長連賢明以「川普2.0的貿易和產業政策」為題專案報告，身兼民進黨黨主席的賴總統在會中表示，執政團隊會確保國家利益與產業優勢不受衝擊，讓產業持續站穩腳步，同時布局全球，並在互惠雙贏原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位。
由於台積電剛宣布在美國加碼投資1,000億美元，引發關注。賴總統表示，對於某些無謂批評，他重申：面對變局，台灣沒有分裂的本錢，特別在國防、外交、國際經貿事務更是如此，希望大家能夠團結，讓國家更壯大，繼續前進。
林佳龍昨日接受網路媒體專訪，對於外界擔憂台積電變成「美積電」，他表示，台積電是世界的台積電，台灣會因為台積電而有新世界，台積電並非被動因應關稅問題，而是採全球布局，美國是全球最先進科技所在，也是最大市場。
至於外界關心台灣如何在半導體供應鏈中掌握最關鍵、領先地位，林佳龍表示，台積電應也會對外說明如何達到「技術深耕台灣，產線布局全球」。
林佳龍強調，台美共享高度戰略與經濟利益，可創造雙贏。
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