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看川普變數 富邦集團董座蔡明忠：今年…忐忑不安

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／西班牙巴塞隆納5日電
富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠。 記者鐘惠玲／攝影
富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠。 記者鐘惠玲／攝影

針對今年的台股環境，基於美國總統川普帶來的變數，富邦集團暨台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠表示，今年是一個忐忑不安的開始，不過，晶片加稅議題暫時應已緩解，現在AI生態系所需多數關鍵零組件與台灣有關，且台灣處於AI供應鏈樞紐地位，對未來AI發展至關重要。

蔡明忠率隊參加在西班牙巴塞隆納舉行的2025世界通訊大會（MWC 2025），針對產業動向釋出以上看法。

蔡明忠提到，大家都知道有一個最大的變數就是川普，其一舉一動對整個市場、貿易、世界經濟發展的短期與中長期影響仍未可知，今年是個忐忑不安的開始。

對於台積電擴大赴美投資，蔡明忠認為，關於晶片是否要加稅的議題暫時應會得到緩解。其實大家也知道晶片加稅議題應不會影響台積電，因為其不是直接將晶片出口至美國，外界無法得知若加稅該如何計算。

台積電 晶片 蔡明忠

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