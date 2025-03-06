上月PMI 攀九個月高點

中華經濟研究院昨（5）日發布2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為54，指數強彈回升5.3，從緊縮轉為擴張，也是九個月來最佳表現。

中經院長連賢明表示，主因川普關稅戰來勢洶洶，廠商提前拉貨，加上中國大陸景氣似有復甦反轉跡象，使得製造業新增訂單以及生產指數表現不錯。

此外台積電宣布增加1,000億美元投資美國，連賢明對此表示，「早談判總比晚談判好，愈早談判愈好，愈後面談判恐怕要加碼愈多」，現在最該擔心的業者應是三星，因為不知道未來要給出多大籌碼。

中經院表示，製造業季調後新增訂單與生產指數分別回升4.7與14.9，轉為擴張。生產指數回升至59.9，為2024年6月以來最快擴張速度。

從產業別來看，電子光學產業訂單與生產持續好轉，推動台灣製造業PMI攀升成為主要動力來源。

連賢明也指出，近來中國大陸出台滿多政策，預期政策效果會慢慢顯現出來，從2月台灣PMI各項指標觀察，已經可以發現部分傳統產業如工具機，沒有再繼續惡化且出現改善。