企業設幼兒園 補助提高

為落實賴總統「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業增加設置員工子女托嬰中心、幼兒園等托兒設施，勞動部昨（5）日表示，今年起企業新興建托兒設施補助額度已由原300萬元提高至500萬元；設置後如有設備改善或更新，每年最高補助50萬元。

勞動福祉退休司長謝倩蒨表示，除直接補助企業興建托嬰中心或幼兒園外，對於辦理居家式托育服務或受僱者子女送托於托兒服務機構者，勞動部每年最高補助60萬元。

她解釋，所謂「居家式托育服務」是指企業聘請保母至指定地方提供托兒服務；若是員工自行找保母或幼兒園，企業亦可提供員工托兒津貼。她坦言，較多企業是採取提供員工托兒津貼方式。

謝倩蒨表示，企業要興建托嬰中心或幼兒園，涉及場地問題，且要取得合格托嬰中心或幼兒園執照，難度較高，因此提高補助至500萬元。

對於已興建好的托嬰中心或幼兒園，若設備要更換或改善，每年最高可補助50萬元。

勞動部表示，為鼓勵企業建立友善育兒職場環境，勞動部依據《性別平等工作法》第23條規定，訂定「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，提供企業辦理托兒設施及措施經費補助，每年分二期受理申請。