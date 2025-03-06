聽新聞
0:00 / 0:00

育嬰留職停薪津貼擬加碼 雙親領滿半年 才能再申請多一個月補助

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
勞動部5日表示，正研議修正《就業保險法》，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月薪資津貼。聯合報系資料照
勞動部5日表示，正研議修正《就業保險法》，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月薪資津貼。聯合報系資料照

勞動部昨（5）日表示，正研議修正《就業保險法》，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月薪資津貼，藉此增加男性申請育嬰留停意願，初估約2.1萬餘人受惠。目前尚在研議階段，最快2026年才會適用。

勞動部昨日召開婦女就業協助相關記者會。勞動部次長李健鴻表示，為落實賴總統「雙就業、雙照顧」政策，勞動部持續精進婦女職場支持方案，盼「照顧不離職」，做婦女勞工後盾。

勞動保險司長陳美女表示，為營造友善育兒職場環境，並鼓勵父母共同陪伴子女成長，在子女三歲前，雙親最長可申請二年育嬰留職停薪。此外，就業保險提供六成育嬰留職停薪津貼，並自2021年7月1日起，另以公務預算加給二成育嬰留職停薪薪資補助，對於申請者來說，總共可領投保薪資的八成。

她指出，2024年請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助者計9.3萬餘人，其中男性請領比率由2021年之19.99%，提升至2024年27.01%，成長35%；六成津貼及二成薪資補助共核付143.8億餘元。

李健鴻表示，針對育嬰留停正評估修正就保法，若雙親都領滿六個月，希望能各再增加一個月津貼，希望協助新手爸媽減輕育嬰留停期間經濟負擔，也希望透過多這一個月，在分擔家務上能更平等。

官員解釋，這項研議中新措施，並非所有生育勞工，育嬰留停薪資補貼由六個月增加為七個月，要領到七個月有其前提，必須雙親都已領滿六個月，才會有第七個月薪資津貼。

保險 勞動部 投保薪資

延伸閱讀

勞動部將修法！雙親育嬰留停請滿6個月多領1個月津貼 估2.1萬人受惠

台積電擴大對美投資…我人才恐流失？勞動部：投資計畫不影響就不會有問題

育嬰留停津貼擬增為7個月 估2.1萬人受惠

彈性育嬰假試辦成效差 勞動部：朝更彈性化通盤規畫

相關新聞

PMI指數 上月轉擴張

中華經濟研究院昨天發布二月的製造業／非製造業採購經理人指數（PMI／NMI），因廠商擔心關稅戰提前拉貨，帶動PMI轉呈擴張...

台積加碼美國不影響匯率 央行：原因有「這三項」

台積電將加碼投資美國千億美元，是否可能影響匯市穩定，中央銀行外匯局長蔡烱民昨（5）日信心喊話說，台積電加碼對美投資，不會...

育嬰留職停薪津貼擬加碼 雙親領滿半年 才能再申請多一個月補助

勞動部昨（5）日表示，正研議修正《就業保險法》，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月薪資津貼，藉此增加男性...

面對川普2.0 賴總統：鞏固高科技地位

賴清德總統昨（5）日表示，面對川普2.0，政府審慎擬定對策，端出產業及財經方案，做好最妥適安排，鞏固台灣在全球高科技產業...

看川普變數 富邦集團董座蔡明忠：今年…忐忑不安

針對今年的台股環境，基於美國總統川普帶來的變數，富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠表示，今年是一個忐忑不安的開始，不過，晶...

企業設幼兒園 補助提高

為落實賴總統「雙就業、雙照顧」，鼓勵企業增加設置員工子女托嬰中心、幼兒園等托兒設施，勞動部昨（5）日表示，今年起企業新興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。