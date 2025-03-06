育嬰留職停薪津貼擬加碼 雙親領滿半年 才能再申請多一個月補助

勞動部昨（5）日表示，正研議修正《就業保險法》，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月薪資津貼，藉此增加男性申請育嬰留停意願，初估約2.1萬餘人受惠。目前尚在研議階段，最快2026年才會適用。

勞動部昨日召開婦女就業協助相關記者會。勞動部次長李健鴻表示，為落實賴總統「雙就業、雙照顧」政策，勞動部持續精進婦女職場支持方案，盼「照顧不離職」，做婦女勞工後盾。

勞動保險司長陳美女表示，為營造友善育兒職場環境，並鼓勵父母共同陪伴子女成長，在子女三歲前，雙親最長可申請二年育嬰留職停薪。此外，就業保險提供六成育嬰留職停薪津貼，並自2021年7月1日起，另以公務預算加給二成育嬰留職停薪薪資補助，對於申請者來說，總共可領投保薪資的八成。

她指出，2024年請領育嬰留職停薪津貼及薪資補助者計9.3萬餘人，其中男性請領比率由2021年之19.99%，提升至2024年27.01%，成長35%；六成津貼及二成薪資補助共核付143.8億餘元。

李健鴻表示，針對育嬰留停正評估修正就保法，若雙親都領滿六個月，希望能各再增加一個月津貼，希望協助新手爸媽減輕育嬰留停期間經濟負擔，也希望透過多這一個月，在分擔家務上能更平等。

官員解釋，這項研議中新措施，並非所有生育勞工，育嬰留停薪資補貼由六個月增加為七個月，要領到七個月有其前提，必須雙親都已領滿六個月，才會有第七個月薪資津貼。