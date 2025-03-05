新版財劃法財政部評不合理 提五覆議明邀地方討論

立法院去年三讀通過新版財劃法，財政部認為垂直及水平分配有窒礙之處，呈總統核可後移立法院提出5覆議理由，認為中央不得減少地方補助款、又大幅增加地方財源實不合理，並列出3案由與地方政府一起討論，預計明傍晚將有初步討論結果。

據財政部發函資料顯示，五個覆議原因包括，新版財劃法大幅削減中央財源讓中央施政無法順利、修正分配款進一步擴大城鄉差距、中央不得減少地方一般性補助又大幅增加地方財源不合理、預算編列未考量施行的作業期間影響預算秩序、分配款及補助款機制是落實憲法地方經濟平衡須審慎規劃。

財政部因此於明天邀集地方政府討論財劃法覆議案由，包括各級政府財政收支劃分調整，應並同事權劃分及支出調整。第二分配款建議應優先滿足基準財政收支，餘款再依基本建設需求努力。第三統籌款內的財政努力及基本建設需求分配指標及權重，妥適性再作通盤檢視。

地方政府財政單位明天下午將至財政部開會討論，預計傍晚將有初步結果。