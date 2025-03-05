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台積電高雄P4、P5廠環評通過 高市經發局：整體電力足夠需求

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台積電高雄F22廠已經正式掛上「tsmc」的Logo。記者劉學聖／攝影
台積電高雄F22廠已經正式掛上「tsmc」的Logo。記者劉學聖／攝影

台積電（2330）高雄P4、P5廠環評5日審查通過，針對外界憂心台積電五座廠房正式運作後，對水電的高用量、高需求對高雄造成衝擊。高市經發局表示，推估台積電高雄廠五座廠全年無休、24小時運作，一年用電約92億度，而高雄整體電力有約185億度餘裕，足夠需求。

高雄市經發局表示，依照環評書件說明，台積電高雄P1廠至P5廠碳排量每年390.29萬公噸，台積電為達成2040RE100目標，對於再生能源的取得已持續與綠能發電業者合作，包括風能、太陽能及小水力發電等簽立長期合約，合作開發綠電。

經發局並指出，台積電未來設廠終期用水量每日10.75萬噸，用電105萬kW皆已取得台水與台電公司供應同意，用水部分，用水回收率達82%，工業用水以100%由市政再生水供應使用。

經發局強調，台積電高雄廠用電部分，如以5座廠全年無休，每日運行24小時作最大量推估，1年用電約為92億度。高雄2023年總發電為479.3億度，而高雄轄區總售電294.8億度，售電僅占發電61.51%，整體電力尚約185億度餘裕，足夠台積電高雄廠的用電需求。

再生能源 台積電 環評

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