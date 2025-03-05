2月PMI轉擴張至54 中經院：廠商因應關稅戰提前拉貨

中華經濟研究院5日發布2月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為54，指數強彈回升5.3，中斷一個月緊縮轉為擴張。中經院院長連賢明表示，主因川普關稅戰來勢洶洶，廠商提前拉貨，再加上大陸景氣似有復甦反轉跡象，使得製造業新增訂和與生產指數表現都相當不錯。

中經院資料顯示，製造業季調後的新增訂單與生產指數分別回升4.7與14.9，轉為擴張。生產指數回升至59.9，為2024年6月以來最快擴張速度。從產業別來看，電子光學產業的訂單與生產持續好轉推動台灣製造業PMI攀升的主要動力來源。

連賢明並指出，近來中國大陸出台滿多政策，預期這些政策效果會慢慢顯現出來，從2月台灣PMI各項指標數據觀察，已可以發現部分傳統產業如工具機，沒有再繼續惡化且出現改善情形。

不過，中研院經濟研究所研究員簡錦漢則示警，2月PMI有滿大幅度的反彈，但應以較小心、較保留的態度來解讀，這多半是廠商為因應美國將提高關稅的拉貨潮，廠商積極補足庫存，希望能撐過去。

簡錦漢還提及，雖然AI趨勢依舊不變，未來需求還是會非常大，但是生產地點可能會改變，就像台積電（2330）宣布增加1,000億美元投資美國，預期接下來也會把供應鏈廠商帶過去美國投資，未來生產地移轉到美國，相對的產品價格就會上升，這將使得部分廠商毛利降低，須留意價格上升導致需求下滑的後續隱憂。

中經院副院長陳信宏則說，若去年景氣定調為「不均衡復甦」，今年受到川普新政影響，可能將呈現「不穩定波動」，關於2月PMI強彈回升，他認為應該再拉長幾個月觀察，可以等川普關稅戰實施至少一季後，才會較為明朗。

另，值得注意的是，2月台灣非製造業NMI指數大跌5.8至49.2，是自2022年7月以來首次呈現緊縮，中斷連續27個月擴張。媒體詢問，台灣內需可以保溫嗎？連賢明表示，台灣人不是不消費，而是不在台灣消費，國內外消費逆差高達6,000億。因此，除了需要吸引國外遊客，該如何把旅客留在國內也應該要注意。