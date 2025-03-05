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2月PMI寫9個月高點 學者：留意關稅前拉貨效應

中央社／ 台北5日電

中經院今天發布2月季調後的製造業採購經理人指數（PMI）回升5.3個百分點至54.0%，轉呈擴張，也是9個月來最佳表現。不過學者提醒，可能是關稅戰前的拉貨效應，必須小心解讀。

中經院調查，2月製造業季調後的新增訂單與生產指數，分別回升4.7個百分點與14.9個百分點，雙雙轉為擴張，其中生產指數大幅跳升至59.9%，為2024年6月以來最快擴張速度。

儘管指數顯著彈升，中研院經濟所研究員簡錦漢認為，近期美國業者積極對中國、加拿大、墨西哥拉貨，不排除是趕在關稅風暴前，先把庫存拉高，台灣可能也有這種情況，「要小心解讀」。

簡錦漢指出，台積電宣布加碼千億美元投資美國，可能將供應鏈廠商一併帶過去，未來生產地改變、拉高產品價格，是否進而影響需求，需要拉長時間觀察。

中經院副院長陳信宏則說，近期數據確實比較有波動，建議持續關注第一波關稅後的經濟數據如何反應，有助於更準確判讀國內情勢。

不過中經院副研究員陳馨蕙認為，去年第4季業界氛圍略顯保守，今年第1季不只美中經濟數據轉佳，經理人回應需求變好，存貨指數也自2022年9月以來，首次轉呈擴張，均傳遞正面訊號。

陳馨蕙補充，2月存貨指數大增6.2個百分點，跳升至52.7%，存貨上來這麼多，代表廠商接到的不只是短急單，而是看到穩定需求，接下來只要終端需求跟著回溫，就是景氣正循環的開始。

另外，製造業未來6個月展望指數續揚2.6個百分點，升至54.3%，為2024年8月以來最快擴張速度。

中經院今天同步公布2月未季調的非製造業經理人指數（NMI），續跌5.8個百分點至49.2%，自2022年7月以來首次呈現緊縮。從產業別來看，住宿餐飲業與零售業，農曆年旺季表現不如預期，年後商業活動與訂單指數大跌，並轉為緊縮。

製造業

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