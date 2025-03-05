靠僑外生救旅宿缺工？勞動部：已協調觀光署盡快開辦訓練課

為解決缺工危機，勞動部去年中擴大留用僑外生從事中階技術工作，開放開放副學士以上僑外生從事旅宿業房務、訂房、接待、清潔或餐廳外場等工作，但至今無人申請。勞動部政務次長李健鴻今表示，多數僑外生留台工作仍選擇走評點制，若要走中階途徑還需要技術認證，但交通部觀光署目前尚未協同旅宿公協會開辦課程，接下來將進入暑期旅遊旺季，估計業者真有需求，就會請觀光署在暑假旺季前開班。

為回應旅宿業需求，勞動部去年先是擴大新增僑外生可以中階技術人力從事旅宿業房務、清潔、餐廳外場等工作，但申請前提是必須接受國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上的實習訓練課程，薪資門檻須達3萬元以上。近期預計進一步開放醫院照護護佐、物流倉儲理貨、貨車駕駛及助理、公路及市區汽車客運駕駛、安全管理等。

但迄今沒有僑外生申請中階房務員工作，原因卡在交通部觀光署或產業公協會的80小時以上實習訓練課程一直還未開辦。勞動力發展署專委胡欣野回應，從僑委會去年做的問卷調查來看，來台就讀餐旅觀光、民生服務相關科系的僑外生，高達9成有留台工作意願，近8成5有實際找工作，但大部分僑外生留台選擇評點制，想走中階技術人力目前則卡在主責中央目的事業主管機關的觀光署尚未無法開辦訓練課，因此無人申請，勞動部已協調觀光署趕快結合公會開辦訓練，讓非本科系、有意投入旅宿的僑外生也能順利留台工作。

李健鴻也說，多數僑外生選擇走評點制，原因在於門檻相對較低，留台身份也比較好，走中階途徑還需要技術認證，在沒開班情況下，這部分就會沒進展，接下來將進入旅遊業暑期旺季，業者如果真有需求，就會要求觀光署在暑假旺季來臨前開班。