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法人：川普2.0與AI新時代 支持美國經濟發展

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人Grant Bowers認為，美國經濟將持續健康發展。記者陳儷方／攝影
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人Grant Bowers認為，美國經濟將持續健康發展。記者陳儷方／攝影

美國總統川普挾著減稅、放鬆監管等親商政策，美股一度創下歷史新高，然在DeepSeek低成本AI模型、關稅措施、地緣政治情勢引發不確定下，近期美股震盪加劇。法人建議，現階段應以靜制動，看好創新科技基本面無虞，短線修正視為估值偏高後的良性調整。

市場聚焦川普2.0經濟，美國投資人看好減稅、放鬆監管等親商且有助刺激經濟的政策，但川普對外的關稅政策，卻帶來更多不確定性，若推動長期通膨上升，將影響聯準會利率政策動向，進而影響投資人信心。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾（Grant Bowers）認為，長遠來看，AI驅動的生產力提升、監管環境改善、美國投資增加仍將支持美國經濟健康發展，並為2025年經濟持續擴張奠定基礎，將惠及金融、能源、科技、消費、工業、醫療等多個領域。

Grant Bowers表示，美股當前面臨較高的估值疑慮，但美股獲利能力也較高，預計2025年S&P500指數企業獲利有望實現雙位數成長，此外，中型股領域也值得關注，史坦普中型400指數在1991年6月至2025年1月期間的總報酬複合年增長率達11.96%，表現優於S&P500指數的10.83%與史坦普小型600指數的9.59%，中型股相對於大型股的估值也接近歷史低點，存在著許多投資機會。

Grant Bowers認為，AI、醫療、工業是未來十年美國重要投資主題。隨AI持續發展，AI基礎設施、AI應用程式、物理AI將成市場關注焦點，而目前我們才剛處於AI時代的開端。

同時，人口老化趨勢與AI帶來的顛覆性將刺激醫療保健領域創新，例如，基因進步催生個人化醫學，AI驅動的藥物研究加快新藥和新療法的發現和批准時間表。

在美國優先的前提下，美國政府會加速AI、機器人、自主系統等製造業回流，在充足的能源供應及基礎建設支持下，美國出口及美國製造將擁有優勢地位。

AI 川普 減稅 美國經濟 美股 關稅

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