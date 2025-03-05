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川普關稅戰影響台灣…蝴蝶蘭恐首當其衝 業者：密切觀望中

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南作為全球蝴蝶蘭最大出口地，台南市長黃偉哲表示，將持續關注川普政府政策走向，適時提供蘭花業者必要性協助。記者萬于甄／攝影
台南作為全球蝴蝶蘭最大出口地，台南市長黃偉哲表示，將持續關注川普政府政策走向，適時提供蘭花業者必要性協助。記者萬于甄／攝影

美國總統川普近期在社群發文稱「4月2日起對外來農產課徵關稅」，而台灣蝴蝶蘭輸美占總體外銷市場近半，恐首當其衝，對此，台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼說，因目前關稅政策說法尚未明朗，正密切觀察中，倘若真的課徵關稅，對產業來說不會是一件輕鬆的事情。

曾俊弼表示，台灣輸美的蝴蝶蘭以種苗出口，到當地後再由美國業者接力培育，而川普將課徵外部農產關稅一事的消息昨天傳出後，大家也密切觀望中，畢竟現在各行業成本都在上漲，倘若對美出口需課徵關稅，無疑又是成本的增加，對產業來說不是一件輕鬆的事情。

他也提到，現階段相關說法尚未明朗，目前會積極與政府保持密切聯繫，並持續觀望中，若關稅真的調整，後續也會影響蘭花出口在美國市場的佈局。

台南市長黃偉哲表示，台南作為全球蝴蝶蘭最大出口地，將持續關注川普政府政策走向，適時提供蘭花業者必要性協助。

農業局也指出，美國是台灣蝴蝶蘭重要出口國，在美國，台灣蝴蝶蘭最大的競爭對手是荷蘭，目前在美國皆因免關稅各擁不同市場；川普政府的農產品關稅政策尚未明朗，對台灣和荷蘭課徵不同關稅機率應不大，會抱持審慎態度持續關注，並與蘭花業者保持聯繫以提供必要性協助。

台灣蝴蝶蘭輸美占總體外銷市場近半，面對美國總統川普近期在社群發文稱「4月2日起對外來農產課徵關稅」，蘭花業者目前也正密切觀察中。記者萬于甄／攝影
台灣蝴蝶蘭輸美占總體外銷市場近半，面對美國總統川普近期在社群發文稱「4月2日起對外來農產課徵關稅」，蘭花業者目前也正密切觀察中。記者萬于甄／攝影

川普 美國 農業 關稅

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