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聯寶2月營收達3327萬元 年增35.6％ 為歷年同期第三高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶董事長譚明珠。圖／聯寶提供
聯寶董事長譚明珠。圖／聯寶提供

聯寶(6821)今（5）日公布2025年2月合併營收達3327萬元，比去年同期2454萬元成長35.6％。累計2025年1至2月合併營收8461萬元，年增9.1％。

聯寶表示，2月營收成長，受惠歐系客戶Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器大型專案訂單持續出貨，加上網通市場復甦，加大PoE電源變壓器產品備貨力道，挹注2月磁性元件業務銷售明顯年增35.74％，另一方面，無線充電ODM業務訂單出貨保持穩健，並持續優化無線充電業務接單策略，有助於提升整體市場競爭力。在兩大業務銷售同步成長挹注下，聯寶2月合併營收寫下歷年同期第三高成績。

聯寶指出，觀察網通產業庫存回復健康水位，隨著AI應用需求漸顯，除多國政府推動5G與網通基礎建設升級及新市場需求浮現等，帶動Wi-Fi 7、5G FWA相關應用磁性元件產品放量，為擴大磁性元件業務接單動能，佈局未來技術應用商機，聯寶將於3月16日至3月20日在美國應用電力電子會議(Applied Power Electronics Conference 2025)展示高效創新的磁性元件解決方案，涵蓋：人形機器人、AI伺服器、BBU、UPS…等應用技術之相關磁性元件產品，提供客戶產品輕量化、高效能、高可靠度、優異散熱效果，以部署未來無線寬頻網路升級、新市場應用商機。

展望2025年第1季，聯寶持審慎樂觀看法。看好磁性元件業務訂單需求熱略，整體接單力道保持成長態勢，有助於創造營運保持良好成長動能，聯寶仍積極擴大磁性元件業務接單，並持續投入高功率(大瓦特數)、輕薄短小、提升產品效能與創新應用等研發資源，同時精進生產、供應鏈管理，以靈活佈局即時掌握市場商機，創造高效管理綜效，並帶動未來營運更上層樓。

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