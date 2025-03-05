驚蟄到來！台電出動逾4000人強化線路防護 防鳥獸停電

今天是24節氣中的驚蟄日，因應鳥獸即將開始活躍，台電5日啟動全國強化穩定供電-線路防護行動，橫跨配電、輸電與發電系統共超過4000人，投入鳥巢摘除、樹木修剪、加裝驅鳥器及防蛇/鼠網、管線孔隙封塞，以及線路設備檢測、更新汰換及防護改善等措施，努力降低鳥獸等外力造成的停電事故。

台電表示，一般事故停電因外力所引起約占近5成，除車禍撞損設備、營造或管路工程挖損線路、樹竹碰觸等以外，鳥獸碰觸更占外力停電約4成比例，尤其每年驚蟄開始的3、4月春暖花開期間，更是台電第一線同仁需嚴陣以待、化身移巢大隊的關鍵時刻， 如2024年3、4月期間鳥獸引起停電達232件，是同年1、2月加總（75件）的3倍以上，而今年光1、2月台電已摘除超過1200個築在電力設施上的鳥巢，避免衍生停電。

台電說明，部分鳥獸會在樹木與電力線路上穿梭攀爬與築巢，當翅膀、尾巴等部位或常帶有鐵絲的鳥巢，不慎碰觸線路金屬設備或相鄰線路，即可能引起停電事故。

台電指出，針對鳥獸碰觸導致停電事件，近年以阻斷碰觸路徑及營造友善環境兩大方向，推動停電防制並兼顧動保，此次驚蟄強化穩定供電行動，橫跨配電、輸電與發電系統，合計出動超過4000人投入線路維護與預防檢測，例如配電系統共24個區營業處，針對二次變電所、配電線路設備、高壓用戶進行供電線路韌性強化，包含更新電纜、裸露設備被覆化與摘除電桿上鳥巢；輸電系統則強化變電所設備加裝防蛇網與設備巡檢；發電系統則在全國21個水火力電廠，針對較易有鳥獸出沒的開關場，強化纜線進出孔管與相關設備間隙等密封處理，及加裝保護網等。