關稅政策動盪再起 多重資產成投資光明燈

近期全球股市的波動性顯著增加，使得恐慌指數（VIX）也出現飆升，主因受到美國關稅政策實行的影響，顯示投資人對於市場未來的不確定性加深。滙豐投信認為，面對近期市場上下震盪波動劇烈的反應，建議投資人可以關注具股利率優勢的基礎建設股票、抗震特性的低波動債券，搭配人工智慧（AI）科技股一同持有，以股債多元配置分散風險，一方面抵禦市場波動，亦能積極參與市場反彈行情。

滙豐超核心多重資產基金基金經理人楊博翔指出，隨著美國總統川普宣布對加拿大與墨西哥加徵關稅政策正式生效，促使市場憂心恐推升通膨，進而影響美國經濟表現，使得市場避險情緒瞬間爆發，導致近期股市受到大幅波動。然而若回顧百年來的六次重大關稅事件，可發現僅兩次導致通膨，其餘四次多為良性通膨甚至導致物價下跌。

2018年的川普關稅戰，雖然短期內造成部份商品價格上揚，但三年後價格已基本回穩，顯示出關稅對通膨的影響並不絕對。因此，現階段市場短期恐慌可能被過度解讀，應更關注於包含經濟環境、貨幣政策、供應鏈變化及企業獲利等基本面變化，作為後續投資布局的觀察指標。

若再根據FactSet最新數據顯示，今年S&P 500企業獲利預估成長12.7%，其中科技股更上看21.6%，顯示股市多頭並非終結。加上，AI帶來的生產力革命亦才剛開始，從雲端、軟體到自動化，應用範圍將持續擴展。同時川普政府政策仍傾向監管鬆綁、以及併購等題材加持下，科技股仍是長線投資的重要主軸。

滙豐投信表示，近期市場逢高震盪難免，投資人可透過多重資產策略降低風險，並鎖定AI科技股、基礎建設與低波動債券等資產布局。這是由於AI產業長線成長動能強，市場回檔反而提供進場機會，而基礎建設類股則是具備護城河優勢，受景氣波動影響較小，再搭配低波動債券，如高評級企業債與短天期債，可在市場震盪時發揮避險效果，提升資產防禦力，亦有助投資人持續在牛市中沉穩前行。