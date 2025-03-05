為何「北漂」？北市曝一數據：年薪平均數90萬高於全國

台北市主計處公布，112年台北市工業及服務業工作場所之本國籍全時受僱員工，全年總薪資中位數70.8萬元、平均數90.9萬元，分別較前一年增加2.4萬元(3.5%)及1.3萬元(1.5%)，均高於全國水準。

若以性別觀察，台北市112年男、女性受僱員工全年總薪資中位數為76.1及67.0萬元，分別較111年增加2.6(3.5%)及2.2萬元(3.4%)，呈男性高於女性情形。不過，112年女性總薪資平均數為84.4萬元，較111年增加1.7萬元及增幅2.1%，則有高於男性之情形。

主計處表示，進一步觀察112年各直轄市前述受僱員工占比前二大行業，台北市及新北市均以批發業居冠，員工占比分別為18.0%及17.8%，桃園市以資訊電子工業居冠占16.3%，台南市、台中市及高雄市則均以金屬電機工業居冠，分別占17.7%、17.6%及14.7%。

另外，台北市員工占比居冠之批發業，其全年總薪資中位數為66.2萬元，略低於該市整體水準70.8萬元，然員工占比居次之金融及保險業（占比13.3%）總薪資中位數為112.3萬元，則相對較高。

主計處指出，這項調查是根據行政院主計總處最新發布「112年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果」而所僱用員工，不一定為該市設籍人口。

另外，全年總薪資是指廠商當年度支付給員工之工作報酬，包括各月經常性薪資，含本薪、按月津貼等，以及及非經常性薪資，例如年終獎金、年節獎金、員工酬勞（紅利）、績效獎金及加班費等，以上均不扣除應付所得稅、保險費、工會會費及自提退休金等，但不含個人其他來源所得或收入，例如股息、利息、兼職或租賃等所得，亦不含雇主負擔或提撥之保險費、退休金與資遣費等非薪資報酬。