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春節因素、川普關稅戰 1月製造業景氣燈號轉低迷黃藍燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣經濟研究院5日發布1月製造業景氣燈號，由於1月受春節因素影響，工作天數減少，加上美國總統川普多項關稅措施引發通膨疑慮，加上製造業廠商對1月景氣看壞比重增加。因此，1月整體製造業景氣信號值由2024年12月13.68分，減少3.11分至2025年1月10.57分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。 圖／台經院提供
台灣經濟研究院5日發布1月製造業景氣燈號，由於1月受春節因素影響，工作天數減少，加上美國總統川普多項關稅措施引發通膨疑慮，加上製造業廠商對1月景氣看壞比重增加。因此，1月整體製造業景氣信號值由2024年12月13.68分，減少3.11分至2025年1月10.57分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。 圖／台經院提供

台灣經濟研究院5日發布1月製造業景氣燈號，由於1月受春節因素影響，工作天數減少，加上美國總統川普多項關稅措施引發通膨疑慮，加上製造業廠商對1月景氣看壞比重增加。因此，1月整體製造業景氣信號值由2024年12月13.68分，減少3.11分至2025年1月10.57分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。

台經院分析，1月製造業景氣燈號回到低迷的黃藍燈，除了農曆春節假期縮短工作天數因素外，傳產貨品已提前備貨及出口需求疲軟等因素影響，外銷訂單及進口年增率出現由正轉負的現象，連帶地使得出口及生產指數年增率皆較上月數值明顯縮小，影響需求面及原物料投入面指標表現。

此外，台經院還提到，2月各項經濟指標則可能因去年2月適逢春節假期，在基期偏低下拉升製造業表現，為消弭春節因素影響，宜由兩個月平均表現結果來進行研判。

關於未來經濟情勢，台經院則提到，美國總統川普近期提出對所有進口商品實施對等關稅，引爆主要貿易夥伴國憂心，雖然目前實際關稅措施未明，端視美國相關部門調查的結果，但可預期的是未來美國進口關稅勢必提高，此可能引發全球貿易保護主義再起，加劇全球經濟不確定性。

至於在大陸方面，台經院分析，雖然對美國加徵關稅舉措提出報復性措施，然從美國進口的原油、液化天然氣、煤、排氣量小的乘用車，到最近宣布加徵關稅的雞牛豬肉、黃小玉、水產品、乳製品及水果等農漁牧貨品規模占大陸自美國進口總額比重約兩成左右來看，顯示大陸仍希望留待與美國進行後續協商。

不過，3月4日起美國對來自大陸進口品關稅稅率已提高至20%，此勢必影響大陸出口動能，同時間大陸兩會召開，兩會決策不僅攸關今年經濟提振方向，尤其是出口承壓下，提振內循環力度可能加大，加上今年也是開啟十五五規劃的關鍵年，在繼大陸製造2025之後推出的新質生產力，是否能加速其產業升級、帶動新一波需求等都是未來觀察的重點。

若就細部產業來看，台經院指出，在橡、塑膠製品方面，因春節落點與上年不同，部分客戶已提前在上年12月下單，致1月接單衰退逾二成，生產指數及出口亦出現雙位數年減幅，影響各項指標表現，故1月該產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為衰退的藍燈。

在電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於人工智慧應用及雲端資料需求仍殷，伺服器及半導體檢測設備及零組件等訂單及生產仍持續增加，但筆電、用戶傳輸及通訊設備等接單減少影響生產，抵銷部分進出口及生產指數成長幅度，故1月該產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈。

景氣燈號 美國 關稅

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