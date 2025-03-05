川普政策不定 1月台經院製造業景氣燈號轉為低迷黃藍燈

台經院今天發布1月台經院製造業景氣燈號，因春節工作天數減少，且傳產需求疲軟，加上川普不確定性，造成製造業廠商對1月景氣看壞比重增加，1月製造業景氣信號值較去年12月減少3.11分至今年1月之10.57分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。台經院認為，川普將提高美國進口關稅，可能引發全球貿易保護主義再起，加劇全球經濟不確定性。

台經院指出，114年1月雖然資通訊與視聽產品仍受惠AI及高效能運算應用需求持續，然春節主要假期落於本月，本月工作數減少，加上傳產貨類需求平疲，致各項經濟數據轉弱，出口及生產指數年增率較上月數值縮小，進口及外銷訂單年增率則由正轉為負成長，影響需求及原物料投入等面向指標表現。

經營環境指標方面，國內股市雖有美國消費性電子展帶來買氣及台積電資本支出超過預期等利多激勵，但美債殖利率攀升及川普多項關稅措施引發通膨疑慮，封關僅呈小漲作收，加上製造業廠商對本月景氣看壞比重增加，抵消部分經營環境面指標表現。因此整體製造業景氣信號值降至10.57分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為低迷的黃藍燈。

就細部產業來看，在橡、塑膠製品方面，因春節落點與上年不同，部分客戶已提前在上年12月下單，致1月接單衰退逾2成，1月本產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為衰退的藍燈。電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於人工智慧應用及雲端資料需求仍殷，伺服器及半導體檢測設備及零組件等訂單及生產仍持續增加，但筆電、用戶傳輸及通訊設備等接單減少影響生產，抵銷部分進出口及生產指數成長幅度，1月本產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈。

整體而言，1月製造業景氣燈號回到低迷的黃藍燈，除了農曆春節假期縮短工作天數因素外，傳產貨品已提前備貨及出口需求疲軟等因素影響，外銷訂單及進口年增率出現由正轉負的現象，連帶地使得出口及生產指數年增率皆較上月數值明顯縮小，影響需求面及原物料投入面指標表現。展望未來，2月份各項經濟指標可能因去年2月適逢春節假期，在基期偏低下拉升製造業表現，為消弭春節因素影響，宜由兩個月平均表現結果來進行研判。

展望未來，台經院認為美國川普總統近期提出對所有進口商品實施對等關稅，引爆主要貿易夥伴國憂心，雖然目前實際關稅措施未明，端視美國相關部門調查的結果，但可預期的是未來美國進口關稅勢必提高，此可能引發全球貿易保護主義再起，加劇全球經濟不確定性。