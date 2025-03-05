台電撤核發處與否引議 童子賢：核能永續關鍵在預算

核三廠二號機將於5月17日停機，台灣即將走入零核電時代，但有鑑於零碳與能源永續議題，產業民間挺核能聲浪日增，國民黨立委柯志恩4日揭露台電正規畫撤裁核能發電處消息，引發是否將流失核能發電技術人力疑慮，台電晚間發澄清稿表示會留適當核電人力，做好人力技術傳承與累積。

行政院長卓榮泰4日面對立委質詢，坦言不知道裁撤核能發電處一事，此消息也與他去年底強調會全力留置核三廠工程師，避免台灣出現核能人才斷層，同時也期望台電擬定留才計畫，以因應未來能源轉型所需的新核能技術研發，對此關心能源議題的和碩董事長童子賢發表意見，他提醒核能永續關鍵在預算上。

童子賢表示，台電應有妥善維護核二、核三發電設備及保護爐心安全的經費，妥善做相關人力、費用的經費編列，檯面上或許台電表示「沒有裁撤核能發電處」，但是核能關鍵是在「錢」，也就是維護核電人才、維護設備的「預算」。如果藉口「預算被藍綠刪除」，就不再編列經費維護核能設備，將危及未來核能延役的機會。

童子賢指出，台灣累積40多年的核能人才，投資數千億元的核電設備，都應該妥善編列預算，維護人才及保養設備，他舉過去漢翔航太發展經國號後，暫停研究計畫，導致人才大量流失出走南韓，重啟國機國造計畫時不僅面臨人才斷層挑戰，戰機發展還因此被韓國超車，建議台灣應該記取教訓，注重編列足夠預算在核電廠的重要性。

他進一步解釋，核電發電的配套設備需要預算養護，才能維持好的狀態，以備延長使用時能上場，諸如核能冷卻系統、散熱系統等等，是核能安全預算外，必須特別編列預算支應的。

台電傍晚緊急發布新聞澄清，並無裁撤核能發電處一事，強調因應核電廠逐步進入除役，台電會基於除役相關工作進展、核能專業技術傳承及國際核能技術進展等需求，動態評估組織型態，並「配置適當人力」，將以維持機組除役前後的安全穩定運轉與後續安全。

台電指出，考量除役期間仍需大量專業人才協助推動除役工作，及關注未來新型核能技術之發展，台電將會維持核能發電技術人力，並採人力統合運用，以維繫關鍵人力之技術傳承與累積，做好轉型人力與技術培育運用的規劃與準備。

《聯合報》4日報導，行政院長卓榮泰赴立法院備詢時被立委柯志恩質詢台電規畫撤裁核能發電處，卓榮泰回覆不知情，強調對核能新技術的討論抱持開放立場，核能後端處理會持續進行，會支持核能留才計畫。