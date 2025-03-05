江文若：2027年台灣將成全球離岸風電第七大

雲林離岸風場4日啟用，隨著愈來愈多國際業者加入台灣再生能源市場，經濟部次長江文若於雲林離岸風場啟用典禮致詞時表示，2027年時，台灣將成為全球離岸風電第七名。

雲林離岸風場為台灣規模最大的離岸風場之一，由允能負責雲林離岸風場的建置與營運，此風場裝置容量達 640 MW，道達爾能源集團副總裁Olivier Jouny致詞時表示，雲林離岸風場未來每年可為超過60萬戶台灣家庭提供電力，並減少120萬公噸的二氧化碳排放，為台灣永續發展寫下新篇章。

允能是由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO 集團）及日商双日株式會社共同投資成立，負責雲林離岸風場的建置與營運。風場預計於2025年6月正式商轉，其後道達爾能源將負責技術營運管理，而天豐新能源則持續負責其他層面的管理服務。

天豐新能源執行長Patrick Lammers表示：「雲林離岸風場的正式啟用，對於天豐新能源、允能的合作夥伴及台灣的綠色能源發展，都是一項重大成就。它不僅是台灣最大的離岸風場之一，也是天豐新能源在亞太地區第一個正式營運的專案，充分展現我們履行承諾的執行力。衷心感謝所有參與專案的合作夥伴，特別是台灣政府在整個過程中的大力支持，尤其是經濟部包括能源署、產發署、工研院在內等單位，提供務實的協助與具效率性的輔導，一路走來風雨相伴，由衷感謝所有相關行政部門。雲林離岸風場對台灣的能源轉型深具指標性意義，非常榮幸能與合作夥伴們攜手協力推動這一劃時代的專案。」

道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny也指出，「很高興見證雲林離岸風電場順利啟用，這代表我們在離岸風電領域的發展邁出嶄新一步。這座640MW風場將有助於道達爾集團在2025年實現再生能源總裝置容量達到35GW、突破 500億度電的淨發電量，約佔道達爾總能源產出的10%。同時，作為雲林離岸風場的技術營運商，我們將進一步強化在離岸風電領域的專業經驗，並應用於未來德國、丹麥和英國的專案。」

泰國電力控股集團（EGCO Group）總裁Jiraporn Sirikum博士表示，「對於EGCO集團來說，能夠見證雲林離岸風電場圓滿落成，80座風力發電機組成功安裝，並以640MW的裝置容量全面併網發電，我們深感榮幸。這項成就是來自所有合作夥伴、銀行團及利害關係人的共同努力，並特別感謝台灣政府的全力支持。誠摯期盼雲林離岸風場繼續締造永續價值，讓我們持續提供綠色能源，為因應氣候變遷和邁向低碳轉型做出貢獻。」

双日株式會社執行長 Masayoshi Fujimoto 表示，「這一重要的里程碑得以實現，不僅要感謝台灣政府的大力支持，也要感謝專案統包商、融資方、合作夥伴、負責專案執行的允能團隊，以及所有為此專案努力不懈的每一個人。此專案是國際合作的卓越成果，更是再生能源供應發展的重要里程碑。我們將繼續攜手合作，共創永續未來。」