川普政策變數大 雲林風場國際股東仍看好再生能源發展

美國總統川普上任後，全球地緣政治風險有增無減，外界關注外商對台投資會否考量地緣政治風險。由四大國際股東聯合投資的雲林離岸風場4日舉行啟用典禮，出席股東代表坦言，無法預測川普風險，但持續看好再生能源產業發展，也樂將台灣經驗帶回自己的國家。

允能風力發電股份有限公司4日宣布，台灣雲林離岸風場正式啟用，雲林離岸風場總裝置容量達640 MW，現已全面併網運轉，為台灣單一案場規模第二大的營運風場。雲林離岸風場的落成，使台灣離岸風電建置容量突破3.04GW，並使雲林縣在全國各縣市再生能源裝置容量排名躋升第三名。

允能是由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO集團）及日商双日株式會社共同投資成立，負責雲林離岸風場的建置與營運。風場預計於2025年6月正式商轉，由道達爾能源負責技術營運管理，天豐新能源接續負責其他層面的管理服務。

4日啟用典禮於雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場舉行，來賓得以在雲林海岸線，近距離欣賞僅8公里外的風力機。出席貴賓包括經濟部次長江文若、雲林縣副縣長謝淑亞、經濟部投資促進司長張銘斌、海委會海資處處長吳龍靜、能源署主秘翁素真、多位駐台館處代表 、天豐新能源全球執行長Patrick Lammers、道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny、泰國電力控股集團EGCO總裁 Jiraporn Sirikum、双日株式會社執行長Masayoshi Fujimoto，以及參與專案的各大銀行團與供應商夥伴。

允能風力發電專案總監Lars Muck於雲林離岸風場啟用典禮會後記者會表示，雖然過去幾年遇到很多困難，包括疫情、建設等困難，但好在2022年時，所有股東聚在一起，出台一個聯合計畫將離岸風場完成，再將聯合方案呈送給國內外十幾個金融融資機構、及台灣中央與地方政府。後來獲得融資，公司再度增資，才能完成目前的離岸風場。

回顧這次投資雲林離岸風場的經驗，双日株式會社營運長西川健史表示，双日在能源領域有很多經驗，不過，這是第一次參與離岸風場投資案，未來會將台灣經驗帶回日本。

泰國電力控股集團國際開發事業部資深執行副總裁John Palumbo也表示，台灣政府對雲林離岸風場提出一個非常好的藍圖，吸引我們不斷投資，讓專案愈來愈好。泰國目前沒有離岸風場，樂見將台灣的經驗帶回泰國。

道達爾能源集團（TotalEnergies）再生能源部離岸風電建設總監Jean Gavalda表示，TotalEnergies想推出最好的再生能源方案以服務全球客戶，也希望推出更整合性的服務，離岸風險是下世代的能源服務。台灣很吸引我們的是世界上很少有像台灣這般具有天然資源優勢，且政府也提出吸引人的方案。

在1998年便投入離岸風電產業的天豐新能源營運長Morten Melin則強調，「天豐不是投資這專案，而是設計這個專案」，因台灣政府致力投資新能源的決心吸引天豐來參加這個專案，希望接下幾十年可以協助台灣政府在離岸風電持續發展，也相信台灣在離岸風電領域發展將愈來愈好。

美國總統川普上任後，不管是關稅議題、俄烏戰爭等全球地緣政治風險有增無減。西川健史說，在美中台複雜的地緣關係下，大家對於未來都不敢有確定的說法，不過，展望未來，我們會繼續在再生能源領域不斷發展、運營。

泰國電力控股集團國際開發事業部資深執行副總裁John Palumbo則表示，作為一個美國人，相信大部分美國人都是愛台灣的，雖然川普總統任內呈現比較不穩定的政治變化，但會持續觀察。