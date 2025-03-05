川普政策變數大 雲林風場國際股東仍看好再生能源發展

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
双日株式會社營運長西川健史（圖由左至右）、泰國電力控股集團 國際開發事業部資深執行副總裁 John Palumbo、道達爾能源集團 再生能源部 離岸風電 建設總監 Jean Gavalda、天豐新能源 營運長Morten Melin、允能風力發電專案總監Lars Muck、允能風力發電董事長顧賢鉉（XS Koo）、允能風力發電董事羅富彥（James Lo）等出席雲林離岸風場啟用典禮。 記者蔡靜紋／攝影
双日株式會社營運長西川健史（圖由左至右）、泰國電力控股集團 國際開發事業部資深執行副總裁 John Palumbo、道達爾能源集團 再生能源部 離岸風電 建設總監 Jean Gavalda、天豐新能源 營運長Morten Melin、允能風力發電專案總監Lars Muck、允能風力發電董事長顧賢鉉（XS Koo）、允能風力發電董事羅富彥（James Lo）等出席雲林離岸風場啟用典禮。 記者蔡靜紋／攝影

美國總統川普上任後，全球地緣政治風險有增無減，外界關注外商對台投資會否考量地緣政治風險。由四大國際股東聯合投資的雲林離岸風場4日舉行啟用典禮，出席股東代表坦言，無法預測川普風險，但持續看好再生能源產業發展，也樂將台灣經驗帶回自己的國家。

允能風力發電股份有限公司4日宣布，台灣雲林離岸風場正式啟用，雲林離岸風場總裝置容量達640 MW，現已全面併網運轉，為台灣單一案場規模第二大的營運風場。雲林離岸風場的落成，使台灣離岸風電建置容量突破3.04GW，並使雲林縣在全國各縣市再生能源裝置容量排名躋升第三名。

允能是由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO集團）及日商双日株式會社共同投資成立，負責雲林離岸風場的建置與營運。風場預計於2025年6月正式商轉，由道達爾能源負責技術營運管理，天豐新能源接續負責其他層面的管理服務。

4日啟用典禮於雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場舉行，來賓得以在雲林海岸線，近距離欣賞僅8公里外的風力機。出席貴賓包括經濟部次長江文若、雲林縣副縣長謝淑亞、經濟部投資促進司長張銘斌、海委會海資處處長吳龍靜、能源署主秘翁素真、多位駐台館處代表 、天豐新能源全球執行長Patrick Lammers、道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny、泰國電力控股集團EGCO總裁 Jiraporn Sirikum、双日株式會社執行長Masayoshi Fujimoto，以及參與專案的各大銀行團與供應商夥伴。

允能風力發電專案總監Lars Muck於雲林離岸風場啟用典禮會後記者會表示，雖然過去幾年遇到很多困難，包括疫情、建設等困難，但好在2022年時，所有股東聚在一起，出台一個聯合計畫將離岸風場完成，再將聯合方案呈送給國內外十幾個金融融資機構、及台灣中央與地方政府。後來獲得融資，公司再度增資，才能完成目前的離岸風場。

回顧這次投資雲林離岸風場的經驗，双日株式會社營運長西川健史表示，双日在能源領域有很多經驗，不過，這是第一次參與離岸風場投資案，未來會將台灣經驗帶回日本。

泰國電力控股集團國際開發事業部資深執行副總裁John Palumbo也表示，台灣政府對雲林離岸風場提出一個非常好的藍圖，吸引我們不斷投資，讓專案愈來愈好。泰國目前沒有離岸風場，樂見將台灣的經驗帶回泰國。

道達爾能源集團（TotalEnergies）再生能源部離岸風電建設總監Jean Gavalda表示，TotalEnergies想推出最好的再生能源方案以服務全球客戶，也希望推出更整合性的服務，離岸風險是下世代的能源服務。台灣很吸引我們的是世界上很少有像台灣這般具有天然資源優勢，且政府也提出吸引人的方案。

在1998年便投入離岸風電產業的天豐新能源營運長Morten Melin則強調，「天豐不是投資這專案，而是設計這個專案」，因台灣政府致力投資新能源的決心吸引天豐來參加這個專案，希望接下幾十年可以協助台灣政府在離岸風電持續發展，也相信台灣在離岸風電領域發展將愈來愈好。

美國總統川普上任後，不管是關稅議題、俄烏戰爭等全球地緣政治風險有增無減。西川健史說，在美中台複雜的地緣關係下，大家對於未來都不敢有確定的說法，不過，展望未來，我們會繼續在再生能源領域不斷發展、運營。

泰國電力控股集團國際開發事業部資深執行副總裁John Palumbo則表示，作為一個美國人，相信大部分美國人都是愛台灣的，雖然川普總統任內呈現比較不穩定的政治變化，但會持續觀察。

談到美國地緣政治不穩定的問題，天豐新能源營運長Morten Melin說，相信只要民主陣營可以同心協力，擁抱綠能，還是可以持續發展。

640MW雲林離岸風場啟用典禮，4 日於雲林縣四湖鄉舉行，左起為双日株式會社執行長Masayoshi Fujimoto、經濟部能源署主任秘書翁素真、經濟部投資促進司長張銘斌、道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny、經濟部次長江文若、允能公司董事長顧賢鉉、雲林縣副縣長謝淑亞、天豐新能源執行長Patrick Lammers、海洋委員會海洋資源處長吳龍靜、泰國電力控股集團 Jiraporn Sirikum 博士。記者蔡靜紋／攝影
640MW雲林離岸風場啟用典禮，4 日於雲林縣四湖鄉舉行，左起為双日株式會社執行長Masayoshi Fujimoto、經濟部能源署主任秘書翁素真、經濟部投資促進司長張銘斌、道達爾能源集團再生能源資深副總裁Olivier Jouny、經濟部次長江文若、允能公司董事長顧賢鉉、雲林縣副縣長謝淑亞、天豐新能源執行長Patrick Lammers、海洋委員會海洋資源處長吳龍靜、泰國電力控股集團 Jiraporn Sirikum 博士。記者蔡靜紋／攝影

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