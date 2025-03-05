聽新聞
0:00 / 0:00

裁核發處？ 台電：調整工作內容

聯合報／ 記者屈彥辰陳儷方／台北報導

核三廠二號機將於五月十七日停機，屆時台灣將邁入非核家園。行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩披露台電正規畫撤裁核能發電處，卓揆稱不知道規畫。台電發言人蔡志孟則說，台電與核能事業相關的工作人員有一、兩千人，未來工作內容會做動態調整，但不會撤掉核電部門，也不會讓核能專業人才流失。

柯志恩質詢表示，今年可能正式進入「非核家園」，但全世界都在增加核能新技術研發，而國民黨主張以「非碳家園」取代非核家園。卓揆反問，非碳家園難道是連火力天然氣都不能嗎？因為那都是「有碳的」。

柯志恩說，非碳是未來趨勢，國民黨團今年會對「核子反應器設施管制法」提出修法，行政院是否會有修法版本？卓榮泰表示，目前依「核管法」現行法規；柯志恩未等卓榮泰話說完，直接表示政府可以討論核電技術，核電廠除役後，相關人員不會離開，但台電正在規畫裁撤核能發電處，相關人員以後只能管核廢料嗎？

卓榮泰表示，有很多核後端工作要做，他不知道台電內部有這樣的規畫，但政策是一致的，核能的新技術討論是開放的，核後端處理要持續進行，這些人員是最有經驗的，有這樣的空間跟準備。

對此台電回應，因應核電廠逐步進入除役，台電考量除役相關工作進展、核能專業技術傳承，以及國際核能技術進展等需求，動態評估組織型態，並配置適當人力，將以維持機組除役前後的安全穩定運轉與後續安全為首要。蔡志孟說，核電廠除役需時廿五年，相關人力會重新配置，但不會撤掉核電部門，也不會讓核能專業人才流失。

台電指出，核三二號機停機後進入除役程序，除役期間仍需大量專業人才協助推動除役工作，同時也為關注未來新型核能技術的發展，將會維持核能發電技術人力。

台電 核能 核電

延伸閱讀

立委籲避孕事後丸改指示藥 卓榮泰盼衛福部協調醫藥

立委憂台灣矽盾力量被削弱 卓榮泰回應：台灣力量的延伸

台積電2奈米明年在美生產？卓榮泰談建廠時間

台積電投資美1千億 卓揆：會確保技術領先

相關新聞

新增500家 碳盤查擴大登錄

環境部昨公告擴大應碳盤查登錄對象，從明年開始，用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型...

裁核發處？ 台電：調整工作內容

核三廠二號機將於五月十七日停機，屆時台灣將邁入非核家園。行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩披露台電正規畫撤裁...

川普政策變數大 雲林風場國際股東仍看好再生能源發展

美國總統川普上任後，全球地緣政治風險有增無減，外界關注外商對台投資會否考量地緣政治風險。由四大國際股東聯合投資的雲林離岸...

將變「美積電」？經部：台積會在台推進1.4奈米及以下製程的技術突破

台積電（2330）再投資美國千億美元案，經濟部4日晚上發出新聞稿指出，政府與台積電長期保持良好合作默契，對於台積電多年來...

許舒博：各地台商齊聚 深化台灣在世界市場競爭力

中華民國全國商業總會晚上在台北舉行「114年新春聯誼晚宴」，理事長許舒博致詞表示，他持續以「服務代替領導」的態度來協助產...

裁撤核電處？台電：即使核電廠不發電 還有除役工作要做

立委柯志恩4日在立法院質詢指出，台電正在規劃裁撤核能發電處，台電澄清「並無此事」，台電表示，因應核電廠逐步進入除役，台電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。