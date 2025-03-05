裁核發處？ 台電：調整工作內容

核三廠二號機將於五月十七日停機，屆時台灣將邁入非核家園。行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢，國民黨立委柯志恩披露台電正規畫撤裁核能發電處，卓揆稱不知道規畫。台電發言人蔡志孟則說，台電與核能事業相關的工作人員有一、兩千人，未來工作內容會做動態調整，但不會撤掉核電部門，也不會讓核能專業人才流失。

柯志恩質詢表示，今年可能正式進入「非核家園」，但全世界都在增加核能新技術研發，而國民黨主張以「非碳家園」取代非核家園。卓揆反問，非碳家園難道是連火力天然氣都不能嗎？因為那都是「有碳的」。

柯志恩說，非碳是未來趨勢，國民黨團今年會對「核子反應器設施管制法」提出修法，行政院是否會有修法版本？卓榮泰表示，目前依「核管法」現行法規；柯志恩未等卓榮泰話說完，直接表示政府可以討論核電技術，核電廠除役後，相關人員不會離開，但台電正在規畫裁撤核能發電處，相關人員以後只能管核廢料嗎？

卓榮泰表示，有很多核後端工作要做，他不知道台電內部有這樣的規畫，但政策是一致的，核能的新技術討論是開放的，核後端處理要持續進行，這些人員是最有經驗的，有這樣的空間跟準備。

對此台電回應，因應核電廠逐步進入除役，台電考量除役相關工作進展、核能專業技術傳承，以及國際核能技術進展等需求，動態評估組織型態，並配置適當人力，將以維持機組除役前後的安全穩定運轉與後續安全為首要。蔡志孟說，核電廠除役需時廿五年，相關人力會重新配置，但不會撤掉核電部門，也不會讓核能專業人才流失。

台電指出，核三二號機停機後進入除役程序，除役期間仍需大量專業人才協助推動除役工作，同時也為關注未來新型核能技術的發展，將會維持核能發電技術人力。