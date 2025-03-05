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新增500家 碳盤查擴大登錄

聯合報／ 記者李柏澔林海／台北報導
環境部昨公告擴大碳盤查對象，新增五百家業者，包括百貨商場、醫療院所、運輸業者等，明年四月底前要申報今年排碳量。本報資料照片
環境部昨公告擴大碳盤查對象，新增五百家業者，包括百貨商場、醫療院所、運輸業者等，明年四月底前要申報今年排碳量。本報資料照片

環境部昨公告擴大應碳盤查登錄對象，從明年開始，用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，應於每年四月卅日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄。

不過，僅需盤查不用查驗，也免繳碳費，這次推動擴大盤查對象預估增加約五百家事業。

環境部去年底公布提高二○三○年溫室氣體階段管制目標同時，也宣布將擴大盤查，從原本能源、製造部門擴大到住商及運輸部門，結合各項輔導措施及深度節能，加速加大減碳力道。

對此，台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，這次比較重要的是把運輸業者也納入擴大應碳盤查對象中，好處是可以引導商用車輛電動化和低碳化，例如加速汰換老舊車輛或換成電動貨車等，然而環境部管碳盤查，交通部門負責商用車輛去碳化，但目前還沒有看到如何把碳盤查引導到相關政策，兩者的整合應該加強。

環境部指出，這次推動擴大盤查對象包括年外購電力合計兩千萬度以上，或事業單一場所年外購電力一千萬度以上的資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業、旅館業及大專校院，以及電信業、連鎖便利商店業、超級市場業等門市總數一百家以上、經衛生福利部醫院評鑑評定為醫學中心。

工總表示，在二○五○淨零碳排目標下，政府原本就有路徑圖，相關法規先前也已經有預告過，企業必須要遵循法規，在淨零的道路也是往前一步。然而，商總理事長許舒博質疑，「要怎麼做？」他表示，目前沒有人來教企業怎麼做，台灣有一五○萬多家企業，都要做到碳盤查是有困難的。

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