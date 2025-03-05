強制碳盤查企業 增500家

環境部昨（4）日公告擴大強制碳盤查對象，包含用電量高、使用化石燃料多等產業，新增500家納入，明年4月底前要首度申報今年排碳量，但尚不用徵收碳費。

環境部這次推動擴大盤查對象包括，資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業及大專校院、旅館業、電信業、醫院、汽車運輸業及製造業。

環境部昨日表示，會在6月底前訂定服務業、運輸業、醫療業等三類碳盤查指引，讓業者能夠「第一次申報就上手」。

環境部指出，「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」經預告、研商，參採各界意見後，昨日公告上路。自2026年起，包括用電量高、用油或其他化石燃料多之服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，應在每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄。

環境部表示，此次推動擴大盤查對象，預估增加約500家事業，業者可先依2024年能源查核申報資料、車輛數或門市總數等初步判斷是否為潛在盤查對象，至於實際認定條件，將以應辦理盤查登錄年度之前一年能源使用情形、門市家數、車輛數或醫院評鑑結果據以認定，倘於該年度中曾符合條件者亦屬之。

環境部表示，後續也將請各目的事業主管機關協助確認，並進行盤查登錄輔導。至於製造業、旅館業及醫院外之事業，應由總公司、大專校院一併就其分公司、分店、分處、特約或加盟門市、分校及分部辦理盤查登錄作業。

環境部強調，擴大盤查目的是加大各部門減碳行動力，採「三不一沒有」：不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費。