將變「美積電」？經部：台積會在台推進1.4奈米及以下製程的技術突破

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經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部指出，台積電海外投資是基於長期競爭力考量。圖／聯合報系資料照片
經濟部指出，台積電海外投資是基於長期競爭力考量。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）再投資美國千億美元案，經濟部4日晚上發出新聞稿指出，政府與台積電長期保持良好合作默契，對於台積電多年來在全球投資布局，不僅沒有影響台灣在全球半導體產業核心地位，反而強化其全球影響力。進一步鞏固台灣在全球供應鏈中的領導地位。

經濟部表示，台灣半導體產業一直是我國高科技產業與經濟成長的重要引擎；台積電在全球投資的同時，在台投資高階製造計畫仍持續推進，包含2奈米、1.4奈米及以下製程的技術突破與產能提升。除了台灣全球研發中心早已於 2023年啟用，台積電也在中科與南科持續擴建晶圓廠，並加強與本地供應鏈合作，在滿足全球市場需求的同時，確保台灣仍為全球半導體創新核心。

經濟部表示，對於有助產業競爭力提升的發展策略，政府一向支持，無論台灣的先進產業如何進行全球布局，「根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府與產業界的共同立場，這個立場絕不動搖」。

經濟部指出，台積電海外投資是基於長期競爭力考量，並回應全球客戶需求，有助於強化全球半導體供應鏈的穩定性，對台灣來說，只要合乎國家戰略布局，都是力量的延伸。

經濟部表示，政府亦將持續透過公私協作模式、投審機制與政策規劃，與企業共同維護我國高科技產業的長遠利益，確保台灣在全球半導體產業的關鍵地位。

半導體 台積電

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