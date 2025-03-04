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許舒博：各地台商齊聚 深化台灣在世界市場競爭力
中華民國全國商業總會晚上在台北舉行「114年新春聯誼晚宴」，理事長許舒博致詞表示，他持續以「服務代替領導」的態度來協助產業發展。現今商總共有162個會員公會，遍及各業別服務業，此外，商總現有84 位不分黨派的立法委員擔任諮詢顧問。因此他責無旁貸，將和全體會員共同努力，與政府合作打造更優質的營商環境。
許舒博提及，新政府團隊上任至今，經濟產業政策重點圍繞 AI數位轉型、淨零轉型、海外拓銷、產業創新、擴大基礎建設投資等面向，商總也投入非常多的努力。
許舒博強調，面對保護主義及新興經濟體的追趕，台灣業者赴海外布局必須與全世界的夥伴互相幫忙。商總今年春酒特別邀請多國駐台大使代表，以及來自日本、馬來西亞、澳洲、法國、立陶宛與中國大陸等各地的僑台商好朋友，希望未來能創造更多元深入的合作前景。
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