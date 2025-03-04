許舒博：各地台商齊聚 深化台灣在世界市場競爭力

中華民國全國商業總會晚上在台北舉行「114年新春聯誼晚宴」，理事長許舒博致詞表示，他持續以「服務代替領導」的態度來協助產業發展。現今商總共有162個會員公會，遍及各業別服務業，此外，商總現有84 位不分黨派的立法委員擔任諮詢顧問。因此他責無旁貸，將和全體會員共同努力，與政府合作打造更優質的營商環境。

許舒博提及，新政府團隊上任至今，經濟產業政策重點圍繞 AI數位轉型、淨零轉型、海外拓銷、產業創新、擴大基礎建設投資等面向，商總也投入非常多的努力。