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裁撤核電處？台電：即使核電廠不發電 還有除役工作要做

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電核三廠2號機運轉執照將到期，台灣即將進入非核家園，但台電澄清，不會裁撤核電處。圖／聯合報系資料庫
台電核三廠2號機運轉執照將到期，台灣即將進入非核家園，但台電澄清，不會裁撤核電處。圖／聯合報系資料庫

立委柯志恩4日在立法院質詢指出，台電正在規劃裁撤核能發電處，台電澄清「並無此事」，台電表示，因應核電廠逐步進入除役，台電考量除役相關工作進展、核能專業技術傳承，以及國際核能技術進展等需求，動態評估組織型態，並配置適當人力，將以維持機組除役前後的安全穩定運轉與後續安全為首要。

全台核能發電機組，目前僅剩核三廠的2號機，運轉執照即將於5月17日到期，至此全國已無核電廠運作發電。柯志恩質詢行政院及經濟部，台電正在規劃裁撤核能發電處，如果核工人才都離職，將來如何發展新核能？

台電發言人副總蔡志孟表示，台電與核能事業相關的工作人員有1、2千人，因為已無運轉需求，因此工作內容會做動態調整，核電廠除役需時25年，人力會重新配置，但不會撤掉核電部門，也不會讓核能專業人才流失。

台電除了澄清沒有要裁撤核電處，也表示核三2號機停機後進入除役程序，除役期間仍需大量專業人才協助推動除役工作，同時也為關注未來新型核能技術的發展，台電將會維持核能發電技術人力，並採人力統合運用，以維繫關鍵人力的技術傳承與累積，做好轉型人力與技術培育運用的規劃與準備。

台電 核能 核電廠

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