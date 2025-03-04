若總預算覆議未過 許舒博：漲電價勢在必行
4月電價恐調漲，商總理事長許舒博表示，如果接下來預算的覆議案未通過，漲電價是勢在必行，也無可厚非，台電無法支撐嚴重的虧損。
但台電虧損的原因，很多委員在電價審議委員會中都提到，應該要多元的發電，如果配合政府政策，不願意多元發電，那就會造成電價高漲。
許舒博也建議，此次針對台電的撥補，立院也許可以「有條件的同意」，並當成是最後一次補助，不要造成全面性的漲價而影響民生，但將來不能再用補助方式幫助台電，台電要自給自足，否則朝野長期處在對立的狀態下，對於百姓是不利的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言