若總預算覆議未過 許舒博：漲電價勢在必行

4月電價恐調漲，商總理事長許舒博表示，如果接下來預算的覆議案未通過，漲電價是勢在必行，也無可厚非，台電無法支撐嚴重的虧損。

但台電虧損的原因，很多委員在電價審議委員會中都提到，應該要多元的發電，如果配合政府政策，不願意多元發電，那就會造成電價高漲。

許舒博也建議，此次針對台電的撥補，立院也許可以「有條件的同意」，並當成是最後一次補助，不要造成全面性的漲價而影響民生，但將來不能再用補助方式幫助台電，台電要自給自足，否則朝野長期處在對立的狀態下，對於百姓是不利的。