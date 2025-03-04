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2025年經濟自由度 台灣全球排名第四名

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
美國智庫傳統基金會3月3日發布《2025經濟自由度指數》，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第四名。圖為台北市。圖／ingimage
美國智庫傳統基金會3月3日發布《2025經濟自由度指數》，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第四名。圖為台北市。圖／ingimage

美國智庫傳統基金會3月3日發布《2025經濟自由度指數》，在184個經濟體中，台灣全球排名維持第四名，在亞太地區排名第二名，僅次於全球排名第一的新加坡、排名第二的瑞士，以及排名第三的愛爾蘭，且領先韓國、日本及中國大陸。

2025年報告指出，受疫情期間不明智的經濟政策選擇、通膨上升、俄羅斯持續入侵烏克蘭、中東地區更廣泛的衝突，以及其他經濟和地緣政治緊張局勢影響，不僅危及經濟復甦，各國在透明度、效率、開放性及政府效能等政策領域，也面臨許多長期結構性挑戰。台灣今年平均總分79.7分，較去年80分略減0.3分，但已連續三年維持全球第四名。

該份報告還提到，今年台灣12項評比指標中，有五項指標列為「自由」 (100-80分) 等級，依序為：「司法效能」(94.4分)、「健全財政」(91.3分)、「政府支出」(90.1分)、「貿易自由」(86.6分) 及「財產權」(83分)。

其中，「司法效能」從2020年的70.1分持續推進至2025年94.4分，進步逾24分，為台灣近五年來得分表現最佳的指標；「健全財政」、「貿易自由」及「財產權」指標得分亦較去年進步。

此外，台灣有五項指標全球排名前20名，依序為：「貿易自由」(第5)、「貨幣自由」(第8)、「司法效能」(第13)、「勞動自由」(第17)，以及「政府支出」(第20)。

其中，今年「貿易自由」從第7升至第5、「投資自由」則從第38升至第28，及「金融自由」從第37升至第35的全球排名，亦均有所提升。

國發會指出，2023至2024年台灣推動多項法制改革，舉如：修正「電子簽章法」，增進電子簽章的普及運用與法律效益；修正「商標法」，引進商標註冊加速審查機制及建立商標代理人管理制度；建置「法規命令草案年度立法計畫專區」，落實法規命令訂定過程透明化；發布「金融業運用人工智慧（AI）指引」，鼓勵金融業在風險可控的情況下，導入、使用及管理AI；修正「金融消費者保護法」，完備金融服務業法制規範及強化資訊揭露等。

國發會表示，隨著全球通膨逐步緩解，有助於提振全球經濟活力；惟在多變時局下，台灣企業正經歷前所未有的挑戰，不僅是技術升級，更需結合數位轉型、韌性策略與永續發展等多重目標。政府將本於經濟自由化理念，協助企業因應商業模式創新，驅動企業重新整合發展方向，以在當前複雜的變革中，應對潛在風險及把握成長契機，確保台灣在新全球經濟格局中的國際競爭力。

商標 國發會

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