藍委批台電裁撤核能發電處人員 卓揆回應了

國民黨立委柯志恩今日質詢時提到，台電正在規畫撤裁核能發電處。行政院長卓榮泰回應，不知詳情。經濟部長郭智輝則表示，台電規畫裁撤核能發電處一事，他是台電主管。

柯志恩指出，表示今年可能正式進入「非核家園」，但全世界都在增加核能新技術研發，而國民黨主張以「非碳家園」取代非核家園。非碳是未來趨勢，今年會對「核子反應器設施管制法」會提出修法，行政院是否會有修法版本？

卓榮泰表示，非碳家園難道是連火力天然氣都不能嗎，因為那都是有碳的。目前照核管法現行法規，而立法院任何法律案、預算案只要符合憲法，經過充分討論、民主程序。

柯志恩再追問，台電正在規畫裁撤核能發電處，相關人員以後只能核廢料嗎？公費留考沒有核工這一項，不要說民進黨當家對於核能會有對話空間。

卓榮泰說，有很多核後端工作要做，他不知道台電內部有這樣的規畫，但政策是一致的，核能的新技術討論是開放的，核後端處理要持續進行，這些人員是最有經驗的，有這樣的空間跟準備。

郭智輝則表示，台電規畫裁撤核能發電處一事，他是台電主管，他沒有收到訊息，院長的要求是雖然已經降載，人員都要保留。

柯志恩回應，內部訊息她可能比郭更清楚，郭明天打電話問就知道。

柯志恩表示，檢視台電這幾年的財報，2022年到2024年的支出，燃料支出成本因國際燃料價格回穩，已經大幅下降，但是購入電力的支出卻加速上升，來到3095億元，跟2016年相比，大幅增加1,935億元。賴政府若繼續被｢非核家園」的鐵鍊捆住、就算再漲電價、再撥補千億，也解決不了台電的財務困境。

此外柯志恩也提到，經部出「綠電信保機制」，要風電商自己找買家，一買就是20年，沒有公司可以，也有廠商想撤資，最後找了中鋼、中華電信等來做平台，但興達海基虧損64億，這是過去錯誤經驗，台智電是否也有同樣問題。

卓榮泰表示，台智電的設置是要符合現在發電業跟售電業的生態，解決企業每次都要購買20年的限制，扁平化後，讓中小型企業都能來買。郭智輝也說，撥補不是來補虧損，而是補過去政府體念民間一般用電戶，不是補貼經營虧損。

卓榮泰指出，虧損因為戰爭的因素，這幾年當中台電快速且有很多電廠都在更新，這也是成本負擔，希望用企業管理精神讓台電財務能夠自主。「未來兩年，如果立法院跟我們合作，一起讓台電過去虧損，因為補貼政策彌補，進入正常營運的狀態。」