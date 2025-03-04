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中華電、經濟部舉辦MWC 2025交流會 橋接國際合作商機

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信與經濟部產業發展署共同舉辦「MWC 2025台灣館國際策略夥伴交流會」，邀請國內外產業夥伴及國際電信業者齊聚台灣館交流，橋接台灣與國際合作商機。圖／中華電信提供
中華電信與經濟部產業發展署共同舉辦「MWC 2025台灣館國際策略夥伴交流會」，邀請國內外產業夥伴及國際電信業者齊聚台灣館交流，橋接台灣與國際合作商機。圖／中華電信提供

延續過去兩年於MWC台灣館舉辦Happy Hour活動，成功鏈結國際夥伴與台灣產業交流的良好成果經驗，中華電信今年進一步於MWC首日與經濟部產業發展署共同擴大舉辦「MWC 2025台灣館國際策略夥伴交流會」，邀請國內外產業夥伴及國際電信業者逾百位代表齊聚台灣館交流合作機會，促進台灣產業與國際夥伴建立合作關係的商機，推動「把世界帶進台灣、把台灣帶向世界」策略，也展現中華電信積極拓展國際市場的企圖心。

中華電信董事長簡志誠表示，台灣是全球科技進步的重要推手，中華電信身為台灣電信龍頭，以「賦能者、協創者」角色協助台灣產業在地進行產品與技術解決方案測試及應用驗證，進而輸出海外、行銷國際。

以O-RAN為例，中華電信在台灣協助20家國內廠商完成5G開放網路測試、打造多個5G O-RAN創新應用驗證場域，並助力台灣網通廠贏得美國NOFO2計畫補助。

另外，對於台灣通訊韌性至關重要的衛星通訊，中華電信除引進高、中、低軌群星服務落地台灣外，亦與台灣廠商合作開發多模衛星終端設備，助力台廠打入國際衛星產業供應鏈。

中華電信長期致力於海外業務推展，陸續於美國、香港、日本、新加坡、泰國、越南等地成立海外子公司，2024年更將海外據點延伸進駐歐洲，完成歐、美、亞三大洲的國際服務布局，是我國唯一有海外據點且全球網路布局最完整的電信業者，伴隨台商共同開拓國際市場。本次MWC，中華電信國際分公司與新成立的歐洲子公司高層都親臨現場，與國際重要客戶與合作夥伴面對面洽談合作商機。

中華電信積極投入國際海纜與衛星通訊，為台灣與全球的資訊連結建立安全韌性的通訊環境，期能促進國際科技大廠落地台灣、助力台灣產業打入國際供應鏈，並與台灣產業夥伴共創商機與價值。

MWC 中華電信

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