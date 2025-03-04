環境部擴大碳盤查對象 新增500家暫免繳碳費

環境部指出，「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」經預告、研商，參採各界意見後，今天正式公告上路。自2026年起，包括用電量高、用油或其他化石燃料多之服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄。

環境部去年底公布提高2030年溫室氣體階段管制目標同時，也宣布將擴大盤查，從原本能源、製造部門擴大到住商及運輸部門，結合各項輔導措施及深度節能，加速加大減碳力道。

環境部表示，此次推動擴大盤查對象如下所示，預估增加約500家事業，業者可以先依113年能源查核申報資料、車輛數或門市總數等初步判斷是否為潛在盤查對象，至於實際認定條件，將以應辦理盤查登錄年度之前一年能源使用情形、門市家數、車輛數或醫院評鑑結果據以認定，倘於該年度中曾符合條件者亦屬之；環境部後續亦將請各目的事業主管機關協助確認，並進行盤查登錄輔導。至於製造業、旅館業及醫院外之事業，應由總公司、大專校院一併就其分公司、分店、分處、特約或加盟門市、分校及分部辦理盤查登錄作業。

環境部強調，擴大盤查目的是加大各部門減碳行動力，採「三不一沒有」：不會麻煩、不用委外、不須查驗、沒有要收碳費。

環境部提到，本次推動擴大盤查對象包括，資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業及大專校院、旅館業、電信業、醫院、汽車運輸業及製造業。預估增加約500家事業，業者可以先依2024年能源查核申報資料、車輛數或門市總數等初步判斷是否為潛在盤查對象，至於實際認定條件，將以應辦理盤查登錄年度之前一年能源使用情形、門市家數、車輛數或醫院評鑑結果據以認定，倘於該年度中曾符合條件者亦屬之。

環境部後續亦將請各目的事業主管機關協助確認，並進行盤查登錄輔導。至於製造業、旅館業及醫院外之事業，應由總公司、大專校院一併就其分公司、分店、分處、特約或加盟門市、分校及分部辦理盤查登錄作業。

環境部本次公告盤查登錄對象，採三不一沒有原則，將在既有「事業溫室氣體排放量資訊平台」，新增適用本次盤查對象以用電量居多之計算工具，並設計嫁接台電用電資訊，採工商憑證登入，只要盤查範疇一、二，不會增加企業負擔；並將於今年辦理法規說明會及輔導教育訓練，編撰服務業、運輸業及醫療院所之盤查指引，協助企業完成盤查作業；對於積極減碳企業，環境部將予以表揚，鼓勵優良綠色企業。