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經濟部修法 中華電信助力零售業保護消費者個資安全

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

為降低資安與個資外洩事件發生頻率，打造更安全的零售環境，經濟部2024年11月修訂發布《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》，並要求約6,800家資本額千萬以上零售業者需於2025年5月12日以前完成個資安全維護計畫，以提升消費者的個資保障。

此次經濟部的修法重點，在於強化資料安全管理措施，零售業者需建立完善的內部管理制度，採取必要的技術措施來防範資料外洩，包括：「加密技術、存取控制及定期安全檢查、確保備份資料的安全，運用客戶個資時完整遮蔽保護，在資料呈現採隱碼或遮蔽技術，避免敏感資料直接暴露」等。

中華電信（2412）攜手中華資安國際針對《零售業個人資料檔案安全維護管理辦法》提供客戶資安專業服務，推出了一系列相應的資安方案，包括弱點掃描、滲透測試、資安健診服務，協助客戶評估資安防禦強度；另提供個人資料管理制度建置(PIMS)、ISO27701等顧問輔導服務及諮詢，協助客戶完善個資管理體系。

客戶可採用HiNet企業防駭守門員、SecureBox檔案安心存、SOC委外監控服務、資通安全弱點通報平台(VANs)、威脅偵測應變服務(MDR)等產品與服務，強化個資維護安全，並搭配採用中華電信之個資外洩演練、社交工程演練等服務，提升員工之資安意識。

中華電信 資安 零售業

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